Korsika: Messer-Mann ging auf Passanten los

Wohl kein Terrorakt

Der Staatsanwalt von Ajaccio, Nicolas Septe, schloss ein terroristisches Motiv aus. „Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt einen Terroranschlag ausschließen, weil die Person zu keinem Zeitpunkt Drohungen in dieser Richtung ausgestoßen hat“, sagte er. Gegen den Polizisten, der die Schüsse abgegeben habe, sei eine Untersuchung wegen Totschlags eingeleitet worden, gegen den Angreifer eine Untersuchung wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.