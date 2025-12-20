Angreifer erschossen
Korsika: Messer-Mann ging auf Passanten los
Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika ist am Samstag ein mit einem Messer bewaffneter Mann, der Passanten bedrohte, von einem Polizisten getötet worden.
Nach Angaben der Justizbehörden setzte die Polizei bei dem Vorfall im Zentrum der Stadt Ajaccio zunächst eine Elektroschockpistole ein. Nachdem dies den Angreifer nicht stoppte, gab einer der Polizisten mehrere Schüsse auf den 26-jährigen Mann ab, der daraufhin verstarb.
Wohl kein Terrorakt
Der Staatsanwalt von Ajaccio, Nicolas Septe, schloss ein terroristisches Motiv aus. „Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt einen Terroranschlag ausschließen, weil die Person zu keinem Zeitpunkt Drohungen in dieser Richtung ausgestoßen hat“, sagte er. Gegen den Polizisten, der die Schüsse abgegeben habe, sei eine Untersuchung wegen Totschlags eingeleitet worden, gegen den Angreifer eine Untersuchung wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.
Bei dem 26-jährigen Angreifer handelte es sich laut der Staatsanwaltschaft um einen senegalesischen Staatsangehörigen. Er sei durch einen oder mehrere Schüsse getötet worden, bestätigte der Staatsanwalt einen Bericht des Senders France 3 Viastella.
