USA wollen Dreiertreffen zwischen Kiew und Moskau

Vor Tagen kündigte ein hochrangiger US-Beamter an, dass man in Florida in Arbeitsgruppen zusammenkommen wolle. Militärvertreter sollen demnach auch dabei sein. Auch ukrainische und europäische Regierungsvertreter werden in Florida erwartet, darunter der außenpolitische Berater von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz, Günter Sautter. Er machte sich bereits am Freitag auf den Weg, um dort „informelle Gespräche mit der US-Regierung“ zu führen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.