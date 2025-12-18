Biathlon-Legende: „Schäme mich, Norweger zu sein“

„Ich schäme mich ein bisschen, Norweger zu sein“, hat Ole Einar Björndalen die Ausbootung von Karoline Knotten aus dem norwegischen Verband kommentiert. Obwohl sie die Weltcupsaison als zweitbeste Norwegerin beendet hatte, wurde die Biathletin vergangenes Frühjahr aus dem Nationalteam-Kader gestrichen.
Seither trainiert Knotten eigenständig – für Björndalen ein Skandal. „Dass eine so gute Biathletin aus der Nationalmannschaft geworfen wird und keine Unterstützung für die Olympiasaison erhält, ist besorgniserregend und völlig hoffnungslos von Seiten des norwegischen Biathlonverbands“, schimpfte der achtfache Olympiasieger im Interview mit dem TV-Sender „TV2“.
Nationaltrainer Per Arne Botnan behauptete zwar, die 30-Jährige erhalte weiterhin alle Vorzüge einer Kaderathletin, was medizinische Versorgung und die Prüfung von Munition angehe, lediglich das Training müsse sie sich selbst organisieren. „Wir hatten Gründe dafür, wie wir das Frauenteam im Sommer und Herbst führen wollten, und dann haben wir Entscheidungen darüber getroffen, wie das aussehen sollte. Wir stehen weiterhin zu den Entscheidungen, die wir damals getroffen haben“, verteidigte der Trainer den Beschluss des Verbandes.
Knotten selbst sieht das anders, sie schimpfte nach den ersten Bewerben: „Ich kann sagen, dass ich mit Björndalen komplett übereinstimme. Ich stimme zu, dass der Verband absolut nichts zu meiner Entwicklung in diesem Jahr beigetragen hat.“
