Biathlon-Legende: „Schäme mich, Norweger zu sein“

Nationaltrainer Per Arne Botnan behauptete zwar, die 30-Jährige erhalte weiterhin alle Vorzüge einer Kaderathletin, was medizinische Versorgung und die Prüfung von Munition angehe, lediglich das Training müsse sie sich selbst organisieren. „Wir hatten Gründe dafür, wie wir das Frauenteam im Sommer und Herbst führen wollten, und dann haben wir Entscheidungen darüber getroffen, wie das aussehen sollte. Wir stehen weiterhin zu den Entscheidungen, die wir damals getroffen haben“, verteidigte der Trainer den Beschluss des Verbandes.