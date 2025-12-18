Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zoff im Verband

Biathlon-Legende: „Schäme mich, Norweger zu sein“

Wintersport
18.12.2025 06:11
Ole Einar Björndalen
Ole Einar Björndalen(Bild: AFP/APA/dpa/Friso Gentsch)

„Ich schäme mich ein bisschen, Norweger zu sein“, hat Ole Einar Björndalen die Ausbootung von Karoline Knotten aus dem norwegischen Verband kommentiert. Obwohl sie die Weltcupsaison als zweitbeste Norwegerin beendet hatte, wurde die Biathletin vergangenes Frühjahr aus dem Nationalteam-Kader gestrichen. 

0 Kommentare

Seither trainiert Knotten eigenständig – für Björndalen ein Skandal. „Dass eine so gute Biathletin aus der Nationalmannschaft geworfen wird und keine Unterstützung für die Olympiasaison erhält, ist besorgniserregend und völlig hoffnungslos von Seiten des norwegischen Biathlonverbands“, schimpfte der achtfache Olympiasieger im Interview mit dem TV-Sender „TV2“.

Karoline Knotten
Karoline Knotten(Bild: GEPA)

Nationaltrainer Per Arne Botnan behauptete zwar, die 30-Jährige erhalte weiterhin alle Vorzüge einer Kaderathletin, was medizinische Versorgung und die Prüfung von Munition angehe, lediglich das Training müsse sie sich selbst organisieren. „Wir hatten Gründe dafür, wie wir das Frauenteam im Sommer und Herbst führen wollten, und dann haben wir Entscheidungen darüber getroffen, wie das aussehen sollte. Wir stehen weiterhin zu den Entscheidungen, die wir damals getroffen haben“, verteidigte der Trainer den Beschluss des Verbandes.

Lesen Sie auch:
Justine Braisaz-Bouchet
Biathletin packt aus:
„Das hat mir einen Schauer über den Rücken gejagt“
17.12.2025

Knotten selbst sieht das anders, sie schimpfte nach den ersten Bewerben: „Ich kann sagen, dass ich mit Björndalen komplett übereinstimme. Ich stimme zu, dass der Verband absolut nichts zu meiner Entwicklung in diesem Jahr beigetragen hat.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.880 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.037 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
108.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Mehr Wintersport
Krone Plus Logo
ÖSV-Dame gesteht:
„Traute mich nicht, Lindsey als Vorbild zu haben“
Zoff im Verband
Biathlon-Legende: „Schäme mich, Norweger zu sein“
4 Speedrennen, 4 Siege
Skandalöse Umstände überschatten den Traumstart
Ski-Weltcup im Ticker
Die Herren-Abfahrt in Gröden – ab 11.45 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Stars müssen bangen
Das große Zittern um Olympia hat längst begonnen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf