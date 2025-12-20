So geht Weihnachten auch perfekt durch den Magen

„Das Wichtigste ist, sich bewusst Zeit zu lassen, in dieser hektischen Zeit vor und um Weihnachten“, sagt der junge Koch (26), der sein Handwerk im elterlichen Betrieb in Oberkappl gelernt hat. Wer Gäste verköstigt, der könne das Fest überhaupt in die Küche verlegen und gemeinsam kochen. Ebenso wichtig sei es, sich schon im Vorfeld Gedanken über den Ablauf und die Zutaten zu machen.