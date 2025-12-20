Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Rezepte

So geht Weihnachten auch perfekt durch den Magen

Oberösterreich
20.12.2025 11:20
Wie bei allem gilt: Man sollte Spaß am Kochen haben, Top-Koch Dominik Süss lebt das vor.
Wie bei allem gilt: Man sollte Spaß am Kochen haben, Top-Koch Dominik Süss lebt das vor.(Bild: Markus Wenzel)

Das richtige Essen für den Weihnachtsabend zu finden, ist beinahe genauso schwer wie die passenden Geschenke. Die „Krone“ hat deshalb Koch-Shootingstar (fast 160.000 Follower auf Instagram) Dominik Süss gebeten, drei Menüs – günstig, mittelklassig und gehoben – für unsere Leser zu zaubern.

0 Kommentare

„Das Wichtigste ist, sich bewusst Zeit zu lassen, in dieser hektischen Zeit vor und um Weihnachten“, sagt der junge Koch (26), der sein Handwerk im elterlichen Betrieb in Oberkappl gelernt hat. Wer Gäste verköstigt, der könne das Fest überhaupt in die Küche verlegen und gemeinsam kochen. Ebenso wichtig sei es, sich schon im Vorfeld Gedanken über den Ablauf und die Zutaten zu machen.

(Bild: Markus Wenzel)
(Bild: Markus Wenzel)

Regionale Produkte
„Idealerweise nimmt man natürlich regionale Produkte, wie ich es bei meinen Rezepten gemacht habe“, sagt Süss. Auch könne man schon vorkochen. Sogar beim günstigen Gericht, den traditionellen Bratwürsteln, ließe sich Arbeit im Vorfeld erledigen. „Erdäpfel und Krautsalat kann man schon am Vortag zubereiten“, so Süss.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel)

Geschmorte Rindsbackerl
Bei den geschmorten Rindsbackerln kann man sogar das ganze Gericht schon am Vortag herrichten. „Das Fleisch muss man stundenlang schmoren. Grundsätzlich gilt: Lieber zu lange als zu kurz drinnen lassen, damit es zart und weich wird“, rät Süss. Der Lohn der Arbeit: Am Weihnachtstag hat man mehr Zeit für seine Familie und etwaige Gäste, denn das Mahl muss nur noch warm und finalisiert werden.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel)

Ente
Bei der Ente, dem anspruchsvollsten der drei vorgeschlagenen Rezept, setzt Süss auf saisonales Gemüse wie Sellerie. „Das Püree kann man mit Trüffel-Öl verfeinern“, empfiehlt der Koch. Bei den Zwiebeln sei Geduld gefragt. „Die lassen wir langsam anschwitzen und nicht braun werden. Vorsicht ist beim Umdrehen geboten.“

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel)

Bei der Familie Süss gibt es zu Weihnachten übrigens traditionell Bratwürstel: „Wir kochen das ganze Jahr, da darf es dann etwas Einfacheres sein.“ 

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
264.299 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
133.811 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
130.289 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Oberösterreich
17 Stunden am Berg
„Hab‘ mich verirrt, aber bin bald am Parkplatz“
Drei Rezepte
So geht Weihnachten auch perfekt durch den Magen
Disziplinarverfahren
Mobbing kostet Polizeioffizier 32.000 Euro Strafe
Gerüchte um Top-Job
„Flucht“ nach Oberösterreich? Das sagt LGA-Chefin
Erst im Mai eröffnet
Hauptgesellschafter von Campingresort ist pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf