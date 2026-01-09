Die wichtigsten Check-Ups für Ihre Gesundheit

Allgemeiner Gesundheits-Check (kostenlose Vorsorgeuntersuchung)

Die Basis: der Gesundheits-Check der ÖGK (=kostenlose Vorsorgeuntersuchung), die für jeden ab 18 Jahren einmal im Jahr möglich ist. „Alle Erwachsenen, die noch nie bei der Gesunden-Untersuchung waren, sollten das jetzt einmal machen“, appelliert Dr. Maté.

Die Grundlage stellt hier ein ausführliches Gespräch mit dem Hausarzt zu persönlichen oder familiären Risiken dar. Überdies eine Untersuchung durch den Hausarzt und die Besprechung der Ergebnisse der Blutabnahme sowie Harnanalyse. Der Blutdruck wird gemessen, Herz und Lunge abgehört, die Hautgesundheit wird im Allgemeinen überprüft, ebenso wie der Bewegungsapparat. „Besonders wichtig ist es, herauszufinden, ob Übergewicht bzw. Adipositas vorliegt“, so der Experte. „Und ob bereits Erkrankungen, wie Diabetes, Bluthochdruck aufgetreten sind.“