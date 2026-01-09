Die wichtigsten Check-Ups für Ihre Gesundheit

Ja, es braucht oft Überwindung, doch jetzt ist die richtige Zeit, sich um seine Gesundheit zu kümmern: Lassen Sie Ihren Körper überprüfen! Nur dann wissen Sie, wo Sie gesundheitlich stehen und was zu tun ist. Das sollten Sie heuer unbedingt checken lassen, verrät Ihnen unser Experte Dr. Christian Maté.
Zugegeben, jeder schiebt den Anruf bei den Ärzten seines Vertrauens gerne hinaus, denn viele fürchten sich davor, dass eine schlimme Krankheit entdeckt wird. „Dabei geht es im Gespräch mit dem Hausarzt vor allem darum, die individuelle Risikokonstellation für Herz und Kreislauf und Krebserkrankungen zu bestimmen und gemeinsam zu überlegen, an welchen Rädchen man drehen kann“, betont der Allgemeinmediziner und Vorsorge-Experte Dr. Christian Maté. Keine Ausreden mehr, die meisten Termine lassen sich ohnehin schon online buchen!
Allgemeiner Gesundheits-Check (kostenlose Vorsorgeuntersuchung)
Die Basis: der Gesundheits-Check der ÖGK (=kostenlose Vorsorgeuntersuchung), die für jeden ab 18 Jahren einmal im Jahr möglich ist. „Alle Erwachsenen, die noch nie bei der Gesunden-Untersuchung waren, sollten das jetzt einmal machen“, appelliert Dr. Maté.
Die Grundlage stellt hier ein ausführliches Gespräch mit dem Hausarzt zu persönlichen oder familiären Risiken dar. Überdies eine Untersuchung durch den Hausarzt und die Besprechung der Ergebnisse der Blutabnahme sowie Harnanalyse. Der Blutdruck wird gemessen, Herz und Lunge abgehört, die Hautgesundheit wird im Allgemeinen überprüft, ebenso wie der Bewegungsapparat. „Besonders wichtig ist es, herauszufinden, ob Übergewicht bzw. Adipositas vorliegt“, so der Experte. „Und ob bereits Erkrankungen, wie Diabetes, Bluthochdruck aufgetreten sind.“
Denn nur eine frühzeitige Behandlung durch Lebenssteilmaßnahmen und eventuell durch Medikamente reduziert das Risiko im späteren Lebensalter Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden!
Nur durch frühe Erkennung und Behandlung reduziert man das Risiko im späteren Lebensalter Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden!
Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien
Bild: Eva Manhart
Für Patienten ab 65 Jahren gilt laut dem Vorsorge-Spezialisten ebenfalls: „Achten Sie auf Zahnfleischerkrankungen und melden Sie Hör- sowie Sehbeeinträchtigungen an Ihren Hausarzt. So sollte man Hörminderungen unbedingt rasch behandeln! Denn schlecht zu hören, erhöht das Demenzrisiko deutlich, da das Gehirn weniger durch Außenreize angeregt wird.“
Spezial-Checks für bestimmte Altersgruppen
Darm-Check allen dringen empfohlen
Für beide Geschlechter gilt: Die Darmspiegelung wird ab 45 Jahren, und bei Fällen von Darmkrebs in der Familie bereits ab 40 Jahren empfohlen. Die Koloskopie gilt als die umfassendste Untersuchung zur Darmkrebsfrüherkennung. Sie ermöglicht die direkte Untersuchung des Dickdarms und die Entfernung von Polypen, die potenziell krebsartig sein könnten.
Wer sich nicht überwinden kann, sollte bedenken: Mit Hilfe der modernen Medizin ist es möglich, etwa Krebs, Diabetes oder Herzkrankheiten rasch zu entdecken, oft noch bevor erste Symptome auftreten. Wer regelmäßig zur Vorsorge beim Arzt seines Vertrauens geht, investiert daher nicht nur in seine Gesundheit, sondern auch in ein aktives, selbstbestimmtes Leben im Alter.
Selbstfürsorge vermag das Leben zu verlängern! Laut einer US-amerikanischen Studie mit über 700.000 Teilnehmern des „Million Veteran Programs“ kann ein gesunder Lebensstil, der ebenfalls einem gezielten Vorsorgeplan folgt, die Lebenserwartung von Frauen im Durchschnitt um 21 Jahre und von Männern um 24 Jahre verlängern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.