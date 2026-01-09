Vorteilswelt
Ihr Plan für 2026

Die wichtigsten Check-Ups für Ihre Gesundheit

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
09.01.2026 06:00
Optimal: Arzt und Patient arbeiten als Partner zusammen.
Optimal: Arzt und Patient arbeiten als Partner zusammen.(Bild: fizkes - stock.adobe.com)

Ja, es braucht oft Überwindung, doch jetzt ist die richtige Zeit, sich um seine Gesundheit zu kümmern: Lassen Sie Ihren Körper überprüfen! Nur dann wissen Sie, wo Sie gesundheitlich stehen und was zu tun ist. Das sollten Sie heuer unbedingt checken lassen, verrät Ihnen unser Experte Dr. Christian Maté.

Zugegeben, jeder schiebt den Anruf bei den Ärzten seines Vertrauens gerne hinaus, denn viele fürchten sich davor, dass eine schlimme Krankheit entdeckt wird. „Dabei geht es im Gespräch mit dem Hausarzt vor allem darum, die individuelle Risikokonstellation für Herz und Kreislauf und Krebserkrankungen zu bestimmen und gemeinsam zu überlegen, an welchen Rädchen man drehen kann“, betont der Allgemeinmediziner und Vorsorge-Experte Dr. Christian Maté. Keine Ausreden mehr, die meisten Termine lassen sich ohnehin schon online buchen!

Allgemeiner Gesundheits-Check (kostenlose Vorsorgeuntersuchung)
Die Basis: der Gesundheits-Check der ÖGK (=kostenlose Vorsorgeuntersuchung), die für jeden ab 18 Jahren einmal im Jahr möglich ist.  „Alle Erwachsenen, die noch nie bei der Gesunden-Untersuchung waren, sollten das jetzt einmal machen“, appelliert Dr. Maté. 

Die Grundlage stellt hier ein ausführliches Gespräch mit dem Hausarzt zu persönlichen oder familiären Risiken dar. Überdies eine Untersuchung durch den Hausarzt und die Besprechung der Ergebnisse der Blutabnahme sowie Harnanalyse. Der Blutdruck wird gemessen, Herz und Lunge abgehört, die Hautgesundheit wird im Allgemeinen überprüft, ebenso wie der Bewegungsapparat. „Besonders wichtig ist es, herauszufinden, ob Übergewicht bzw. Adipositas vorliegt“, so der Experte. „Und ob bereits Erkrankungen, wie Diabetes, Bluthochdruck aufgetreten sind.“

Denn nur eine frühzeitige Behandlung durch Lebenssteilmaßnahmen und eventuell durch Medikamente reduziert das Risiko im späteren Lebensalter Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden!

Zitat Icon

Nur durch frühe Erkennung und Behandlung reduziert man das Risiko im späteren Lebensalter Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erleiden!

Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien

Bild: Eva Manhart

Für Patienten ab 65 Jahren gilt laut dem Vorsorge-Spezialisten ebenfalls: „Achten Sie auf Zahnfleischerkrankungen und melden Sie Hör- sowie Sehbeeinträchtigungen an Ihren Hausarzt. So sollte man Hörminderungen unbedingt rasch behandeln!  Denn schlecht zu hören, erhöht das Demenzrisiko deutlich, da das Gehirn weniger durch Außenreize angeregt wird.“

Spezial-Checks für bestimmte Altersgruppen

  • Männer sollten auf jeden Fall die Kontrolle der Prostata in ihrem „Gesundheitsjahr 2026“ einplanen. Die meisten kennen diesen Check ab dem 50. Lebensjahr im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, Urologen und Experten der „Krebshilfe“ raten dazu aber schon ab 45 Jahren. „Hier ist vor allem die Bestimmung des PSA-Wertes empfohlen bzw. wird diese schon früher veranlasst, wenn ein familiäres Risiko vorliegt.“
  • Frauen ab 45 Jahren und bis zum 74. Lebensjahr wird alle zwei Jahre ein Brustkrebsscreening (Mammografie) empfohlen. Auf Wunsch auch ist diese Untersuchung aber auch ab 40 und ab 75 kostenlos mit der E-Card möglich. Die Untersuchung selbst ist eine spezielle Röntgenaufnahme der Brust. Sie dauert nur wenige Minuten und hilft, Auffälligkeiten im Brustgewebe frühzeitig zu erkennen.
  • Ebenfalls wichtig: Der jährliche PAP-Abstrich für alle Frauen ab 20 (oder bereits ab 18), um Gebärmutterhalskrebs früh zu entdecken, da durch ihm Zellveränderungen früh erkannt werden. Ab dem 30. Lebensjahr sollte zumindest alle 3 Jahre auf HPV (Humane Papillomviren) untersucht werden, abwechselnd mit Abstrich.

Darm-Check allen dringen empfohlen
Für beide Geschlechter gilt: Die Darmspiegelung wird ab 45 Jahren, und bei Fällen von Darmkrebs in der Familie bereits ab 40 Jahren empfohlen. Die Koloskopie gilt als die umfassendste Untersuchung zur Darmkrebsfrüherkennung. Sie ermöglicht die direkte Untersuchung des Dickdarms und die Entfernung von Polypen, die potenziell krebsartig sein könnten.

Wer sich nicht überwinden kann, sollte bedenken: Mit Hilfe der modernen Medizin ist es möglich, etwa Krebs, Diabetes oder Herzkrankheiten rasch zu entdecken, oft noch bevor erste Symptome auftreten. Wer regelmäßig zur Vorsorge beim Arzt seines Vertrauens geht, investiert daher nicht nur in seine Gesundheit, sondern auch in ein aktives, selbstbestimmtes Leben im Alter.

Selbstfürsorge vermag das Leben zu verlängern! Laut einer US-amerikanischen Studie mit über 700.000 Teilnehmern des „Million Veteran Programs“ kann ein gesunder Lebensstil, der ebenfalls einem gezielten Vorsorgeplan folgt, die Lebenserwartung von Frauen im Durchschnitt um 21 Jahre und von Männern um 24 Jahre verlängern.

