Das wünschen sich Tierheimtiere vom Christkind

Damit das Krokodil zu Weihnachten nicht weinen muss

Igel-Baby „Hugo“ etwa kann Aufzuchtmilch gebrauchen, der kleine Fuchs „Malu“ wiederum freut sich über eine Wärmematte, Katta „Monika“ über Nüsse. Auch Tauben, Ziegen, Schweine, ein Chinchilla, Papagei und sogar ein Krokodil haben ihre Wunschlisten erstellt. Unter www.christkind-aktion.at kann man sie einsehen und erfährt alle Infos zum Verschenken.