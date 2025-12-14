Vorteilswelt
Kleine Präsente

Das wünschen sich Tierheimtiere vom Christkind

Wien
14.12.2025 17:00
Das flauschige Häschen „Bugs“ freut sich über ein Häuschen.
Das flauschige Häschen „Bugs" freut sich über ein Häuschen.

Immer mehr Tiere landen im Tierheim. Wer nicht die Möglichkeit hat, ihnen ein neues Zuhause zu bieten, aber ihnen zu Weihnachten trotzdem Freude machen will, kann Wunschlisten erfüllen.

0 Kommentare

Rund 2000 Tiere werden im Tierschutzhaus Vösendorf betreut. Und gerade sie haben sich zu Weihnachten Liebe und Zuneigung verdient. Damit das Christkind die tierischen Schützlinge nicht vergisst, ist jedoch Unterstützung gefragt. Daher haben 50 Tiere mithilfe ihrer menschlichen Betreuer ihre Wunschzettel ausgefüllt.

Damit das Krokodil zu Weihnachten nicht weinen muss
Igel-Baby „Hugo“ etwa kann Aufzuchtmilch gebrauchen, der kleine Fuchs „Malu“ wiederum freut sich über eine Wärmematte, Katta „Monika“ über Nüsse. Auch Tauben, Ziegen, Schweine, ein Chinchilla, Papagei und sogar ein Krokodil haben ihre Wunschlisten erstellt. Unter www.christkind-aktion.at kann man sie einsehen und erfährt alle Infos zum Verschenken.

Pony-Oma „Grelli“ wünscht sich einen Futterspielball.
Pony-Oma „Grelli" wünscht sich einen Futterspielball.
Katzendame „Pia“ hat eine neurologische Störung, verliert aber nicht ihre Lebensfreude. Ein ...
Katzendame „Pia" hat eine neurologische Störung, verliert aber nicht ihre Lebensfreude. Ein Rascheltunnel wäre das passende Geschenk für sie.
Hund „Cosmo“ aus dem TierQuarTier Wien mit seinen vielen Lieblingsleckerlis
Hund „Cosmo" aus dem TierQuarTier Wien mit seinen vielen Lieblingsleckerlis

Auch im TierQuarTier Wien freuen sich etwa Hamster über Blumenwiesen, Gerbils über Knabberwurzeln oder Degus über Badesand. Die Kaninchen wiederum fänden XXL-Häuser himmlisch. Hund „Germknödel“ freut sich über Spielzeug von Kong, „Xena“ über einen Mantel. Aber auch die Katzen, eingeteilt in Gruppen wie Schmusetiger, ängstlich, Oldies, Mamis und Kitten haben ihre Wünsche deponiert. Alle Infos unter www.tierquartier.at

Das schönste Weihnachtsgeschenk für alle Tiere wäre aber eine Familie oder zumindest Patenschaft. Die Tierschutzorganisationen weisen aber nochmals daraufhin, Tiere nicht achtlos zu Weihnachten zu verschenken. Damit nicht auch sie irgendwann im Heim landen.

