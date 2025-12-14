Das wünschen sich Tierheimtiere vom Christkind

Immer mehr Tiere landen im Tierheim. Wer nicht die Möglichkeit hat, ihnen ein neues Zuhause zu bieten, aber ihnen zu Weihnachten trotzdem Freude machen will, kann Wunschlisten erfüllen.
Rund 2000 Tiere werden im Tierschutzhaus Vösendorf betreut. Und gerade sie haben sich zu Weihnachten Liebe und Zuneigung verdient. Damit das Christkind die tierischen Schützlinge nicht vergisst, ist jedoch Unterstützung gefragt. Daher haben 50 Tiere mithilfe ihrer menschlichen Betreuer ihre Wunschzettel ausgefüllt.
Damit das Krokodil zu Weihnachten nicht weinen muss
Igel-Baby „Hugo“ etwa kann Aufzuchtmilch gebrauchen, der kleine Fuchs „Malu“ wiederum freut sich über eine Wärmematte, Katta „Monika“ über Nüsse. Auch Tauben, Ziegen, Schweine, ein Chinchilla, Papagei und sogar ein Krokodil haben ihre Wunschlisten erstellt. Unter www.christkind-aktion.at kann man sie einsehen und erfährt alle Infos zum Verschenken.
Auch im TierQuarTier Wien freuen sich etwa Hamster über Blumenwiesen, Gerbils über Knabberwurzeln oder Degus über Badesand. Die Kaninchen wiederum fänden XXL-Häuser himmlisch. Hund „Germknödel“ freut sich über Spielzeug von Kong, „Xena“ über einen Mantel. Aber auch die Katzen, eingeteilt in Gruppen wie Schmusetiger, ängstlich, Oldies, Mamis und Kitten haben ihre Wünsche deponiert. Alle Infos unter www.tierquartier.at
Das schönste Weihnachtsgeschenk für alle Tiere wäre aber eine Familie oder zumindest Patenschaft. Die Tierschutzorganisationen weisen aber nochmals daraufhin, Tiere nicht achtlos zu Weihnachten zu verschenken. Damit nicht auch sie irgendwann im Heim landen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.