Ihre Kerzen auch als Handcreme verwenden

Christina Gutzelnigg produziert Kerzen in Kärnten. Ihre Kunstwerke können auch als Handcreme verwendet werden. Wie das geht und warum die 29-Jährige auf ein bestimmtes Wachs setzt, erzählt sie im Adventkalender der „Kärntner Krone.“
Was eigentlich als Entspannung gedacht war, wurde bei Christina Gutzelnigg ein professionelles Gewerbe. „Das habe ich anfangs selbst nicht gedacht. Denn ich suchte eigentlich nur eine Beschäftigung, die mich vom Alltag etwas herunterbringt“, erklärt die Klagenfurter Kindergärtnerin, die seit gut drei Jahren Kerzen selbst herstellt – und zwar bei ihr zu Hause in der Küche.
Besonders acht gibt die Familienmama auf die Inhaltsstoffe. „Meine Kerzen sind vegan und völlig schadstofffrei“, erzählt sie. Denn ihre Kunstwerke werden aus Sojabohnen hergestellt. Durch die Kaltpressung der Bohne kommt das Öl zustande.
„Herkömmliche Kerzen setzen beim Abbrennen nämlich giftige Stoffe bzw. schädliche Dämpfe frei. Sojawachs brennt sauber und ohne Rußbildung ab“, erklärt Gutzelnigg, die stark auf Qualität setzt.
Kerzen auch als Bodylotion verwendbar
Nachdem das Öl erhitzt wurde, wird das Ganze in verschiedenste Formen gefüllt und fertig ist die Kerze. Ihre handgemachten Werke duften auch. „Bei den Düften setze ich auf rein pflanzliche Duftöle“, erklärt Gutzelnigg weiter. Spannend: Und weil Christinas Kerzen so natürlich sind, kann das Wachs in erhitzter Form als Bodylotion verwendet werden.
Wir verlosen...
...3x1 Kerzen-Geschenkpaket im Wert von jeweils 80 Euro. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen.
Viel Glück beim Mitmachen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.