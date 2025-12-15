Ihre Kerzen auch als Handcreme verwenden

Was eigentlich als Entspannung gedacht war, wurde bei Christina Gutzelnigg ein professionelles Gewerbe. „Das habe ich anfangs selbst nicht gedacht. Denn ich suchte eigentlich nur eine Beschäftigung, die mich vom Alltag etwas herunterbringt“, erklärt die Klagenfurter Kindergärtnerin, die seit gut drei Jahren Kerzen selbst herstellt – und zwar bei ihr zu Hause in der Küche.