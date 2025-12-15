Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Türchen 15

Ihre Kerzen auch als Handcreme verwenden

Kärnten
15.12.2025 05:01
Christina Treffer (29) stellt selbst Kerzen her.
Christina Treffer (29) stellt selbst Kerzen her.(Bild: Christina Trefferi)

Christina Gutzelnigg produziert Kerzen in Kärnten. Ihre Kunstwerke können auch als Handcreme verwendet werden. Wie das geht und warum die 29-Jährige auf ein bestimmtes Wachs setzt, erzählt sie im Adventkalender der „Kärntner Krone.“

0 Kommentare

Was eigentlich als Entspannung gedacht war, wurde bei Christina Gutzelnigg ein professionelles Gewerbe. „Das habe ich anfangs selbst nicht gedacht. Denn ich suchte eigentlich nur eine Beschäftigung, die mich vom Alltag etwas herunterbringt“, erklärt die Klagenfurter Kindergärtnerin, die seit gut drei Jahren Kerzen selbst herstellt – und zwar bei ihr zu Hause in der Küche. 

Besonders acht gibt die Familienmama auf die Inhaltsstoffe. „Meine Kerzen sind vegan und völlig schadstofffrei“, erzählt sie. Denn ihre Kunstwerke werden aus Sojabohnen hergestellt. Durch die Kaltpressung der Bohne kommt das Öl zustande.

„Herkömmliche Kerzen setzen beim Abbrennen nämlich giftige Stoffe bzw. schädliche Dämpfe frei. Sojawachs brennt sauber und ohne Rußbildung ab“, erklärt Gutzelnigg, die stark auf Qualität setzt.

Gutzelniggs bestehen aus Sojawachs und werden selbst gemacht.
Gutzelniggs bestehen aus Sojawachs und werden selbst gemacht.(Bild: Christina Treffer)
Passend zur Adventzeit fertigt Christina Gutzelnigg Weihnachtskerzen an
Passend zur Adventzeit fertigt Christina Gutzelnigg Weihnachtskerzen an(Bild: Christina Treffer)

Kerzen auch als Bodylotion verwendbar
Nachdem das Öl erhitzt wurde, wird das Ganze in verschiedenste Formen gefüllt und fertig ist die Kerze. Ihre handgemachten Werke duften auch. „Bei den Düften setze ich auf rein pflanzliche Duftöle“, erklärt Gutzelnigg weiter. Spannend: Und weil Christinas Kerzen so natürlich sind, kann das Wachs in erhitzter Form als Bodylotion verwendet werden. 

Lesen Sie auch:
Manuela Platzner steht hinter der MANUfaktur. 
Türchen 14
Sie steckt hinter diesen Kärntner Gewürzmischungen
14.12.2025
Türchen 13
Bei ihr verwandeln sich alte Münzen in Schmuck
13.12.2025

Wir verlosen... 
...3x1 Kerzen-Geschenkpaket im Wert von jeweils 80 Euro. Mitmachen ist einfach: Einfach das Formular unterhalb ausfüllen. 

Viel Glück beim Mitmachen. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.893 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
114.474 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
107.424 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Kärnten
Türchen 15
Ihre Kerzen auch als Handcreme verwenden
Folge 16: Raunächte
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Gemeinsam hinauf
Adventfeier hoch über dem Kärntner Nebelmeer!
Schlosswiese Moosburg
Konzert-Highlights auf der Backstreet Boys-Bühne
Stimmen zum Spiel
Salzburg-Coach: „Leben selbst schwer gemacht!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf