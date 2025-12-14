FK Austria Wien gegen Sturm Graz, LIVE ab 17 Uhr

Bei den Grazern, die zwei Zähler Rückstand auf Salzburg haben, steht Jürgen Säumel womöglich vor seiner letzten Partie als Sturm-Trainer. „Voller Fokus auf die Austria, da wollen wir noch mal alles rausklopfen“, sagte der 41-Jährige. Fix das letzte Match für die „Blackies“ bestreitet Goalie Oliver Christensen, dessen Leihe mit Jahresende ausläuft. „Ich habe mich hier extrem wohl gefühlt. Deswegen will ich dieses Halbjahr unbedingt mit einem Sieg abschließen“, erklärte der Däne. Sturm wartet seit sechs Duellen mit den „Veilchen“ auf einen Sieg. Zuletzt gelang das Anfang Februar 2024 im Cup, der letzte Meisterschaftserfolg datiert gar vom 30. Juli 2023. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt an Violett, allerdings ist Sturm derzeit das auswärtsstärkste Team der Liga.