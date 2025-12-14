Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

FK Austria Wien gegen Sturm Graz, LIVE ab 17 Uhr

Bundesliga
14.12.2025 06:33
Sturm Graz zu Gast bei der Wiener Austria
Sturm Graz zu Gast bei der Wiener Austria(Bild: GEPA)

17. Runde der österreichischen Bundesliga. Austria Wien empfängt Sturm Graz. Wir berichten live – siehe Ticker unten. „Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.“

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

In Wien-Favoriten kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Clubs, deren Konstanz sich heuer vor allem im steten Auf und Ab manifestiert. Die Austria liegt nur auf Rang sieben, allerdings fehlt nur ein Punkt zu Platz vier (Rapid). „Wir wollen einen positiven Abschluss in diesem Jahr schaffen“, sagte Coach Stephan Helm. „Wir bewegen uns rund um die Topteams der Liga, aber es ist offensichtlich, dass wir zwei, drei Punkte zu wenig am Konto haben“, meinte der Burgenländer, der ein enges Spiel gegen Sturm erwartet. Die zuletzt erkrankten Sanel Saljic und Konstantin Aleksa sind wieder fit.

Bei den Grazern, die zwei Zähler Rückstand auf Salzburg haben, steht Jürgen Säumel womöglich vor seiner letzten Partie als Sturm-Trainer. „Voller Fokus auf die Austria, da wollen wir noch mal alles rausklopfen“, sagte der 41-Jährige. Fix das letzte Match für die „Blackies“ bestreitet Goalie Oliver Christensen, dessen Leihe mit Jahresende ausläuft. „Ich habe mich hier extrem wohl gefühlt. Deswegen will ich dieses Halbjahr unbedingt mit einem Sieg abschließen“, erklärte der Däne. Sturm wartet seit sechs Duellen mit den „Veilchen“ auf einen Sieg. Zuletzt gelang das Anfang Februar 2024 im Cup, der letzte Meisterschaftserfolg datiert gar vom 30. Juli 2023. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt an Violett, allerdings ist Sturm derzeit das auswärtsstärkste Team der Liga.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
161.734 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.334 mal gelesen
Ski Alpin
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
92.942 mal gelesen
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
Mehr Bundesliga
Bundesliga im Ticker
FK Austria Wien gegen Sturm Graz, LIVE ab 17 Uhr
Bundesliga im Ticker
Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid, LIVE ab 14.30 Uhr
Bundesliga im Ticker
Red Bull Salzburg gegen WAC, LIVE ab 14.30 Uhr
Bundesliga-Stimmen
Ärger und Wutrede: „Ist eigentlich ein Skandal“
Spiel gedreht
TSV Hartberg geht mit Heimsieg in die Winterpause

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf