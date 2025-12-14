Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu kritisch?

Sanitäter erkämpft nach Rauswurf Sieg vor Gericht

Wien
14.12.2025 19:00
Anwalt Johannes Bügler (links) mit seinem Mandanten Alexander Köberl
Anwalt Johannes Bügler (links) mit seinem Mandanten Alexander Köberl(Bild: Mario Urbantschitsch)

Kurz bevor sie einen Betriebsrat gründen konnten, hat der Sozialmedizinische Dienst in Wien drei Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. Einer der Sanitäter erhält nun Geld.

0 Kommentare

Sie hätten Missstände in der Arbeit angeprangert und deshalb ihren Job verloren, so der Vorwurf. Vor zwei Jahren haben wir über die drei Sanitäter berichtet, die vom Sozialmedizinischen Dienst (SMD) gefeuert wurden, weil sie – wie sie erklärten – einen Betriebsrat gründen wollten. Der Arbeitgeber führte persönliche Verfehlungen für die Trennung an, etwa Missachtung von Dienstvorschriften oder nicht vertretbare Raserei mit dem Krankenwagen.

15.000 Euro erstritten
Die Sache landete vor dem Arbeits- und Sozialgericht, weil sich zumindest Alexander Köberl – einer der drei Betroffenen – gegen seinen Rauswurf gewehrt hat. Nach langer Verhandlungszeit ist es jetzt zu einem Vergleich gekommen, der beiden Seiten das Gesicht wahren lässt. Der Sanitäter aus Hietzing hat 15.000 Euro – konkret sechs Bruttomonatsentgelte – zugesprochen bekommen.

Der Sozialmedizinische Rettungsdienst hat seinen Hauptsitz in Wien-Liesing.
Der Sozialmedizinische Rettungsdienst hat seinen Hauptsitz in Wien-Liesing.(Bild: P. Huber)

Das Dienstverhältnis zwischen den Streitparteien gilt dafür einvernehmlich mit 31. März 2023 als aufgelöst. Das macht Köberl jedoch nichts aus. Denn der Sanitäter hat zwischenzeitlich eine Pflegeausbildung absolviert und im niederösterreichischen Gesundheitswesen eine neue Beschäftigung gefunden. „Ja, ich bin froh, wie es ausgegangen ist“, sagt Köberl zur „Krone“. Sein Anwalt, Johannes Bügler, ist ein echter Profi in Angelegenheiten des Arbeitsrechts. Der Rechtsspezialist ist zufrieden: „Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt.“

Lesen Sie auch:
Lästige Aufdecker?
Sanitäter wollten Betriebsrat gründen - gefeuert!
26.04.2023

Immer wieder gab es in Österreich Fälle, wo eine Betriebsratsgründung Probleme bereitete und für mediales Aufsehen sorgte. Ein Salzburger Hotel entließ drei Mitarbeiter, weil sie eine Arbeitnehmer-Vertretung geplant hatten. Der verstorbene Milliardär Dietrich Mateschitz wollte lieber einen ganzen Fernsehsender auflösen und 200 Mitarbeiter an die Luft setzen, als sich zu viel dreinreden zu lassen. Seine Drohung hat er allerdings doch nicht wahr gemacht.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 3°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
2° / 2°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
3° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Selenskyj bei Merz
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
163.960 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.867 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
107.948 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Wien
Veilchen nun in Top-6
3:1 nach 0:1! Austria dreht Hit gegen Sturm Graz
Zu kritisch?
Sanitäter erkämpft nach Rauswurf Sieg vor Gericht
Kleine Präsente
Das wünschen sich Tierheimtiere vom Christkind
Teilnahme Israels
IKG-Präsident Deutsch geht gerne zum Song Contest
1:1 nach 1:0-Führung
Sieglos-Serie von Rapid geht bei BW Linz weiter!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf