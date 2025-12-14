Sanitäter erkämpft nach Rauswurf Sieg vor Gericht

Das Dienstverhältnis zwischen den Streitparteien gilt dafür einvernehmlich mit 31. März 2023 als aufgelöst. Das macht Köberl jedoch nichts aus. Denn der Sanitäter hat zwischenzeitlich eine Pflegeausbildung absolviert und im niederösterreichischen Gesundheitswesen eine neue Beschäftigung gefunden. „Ja, ich bin froh, wie es ausgegangen ist“, sagt Köberl zur „Krone“. Sein Anwalt, Johannes Bügler, ist ein echter Profi in Angelegenheiten des Arbeitsrechts. Der Rechtsspezialist ist zufrieden: „Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt.“