Cremiger Linseneintopf wie von der Mama

Rezept der Woche
11.02.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

So ein Linseneintopf wie von Mama ist einfach ein herrliches Gericht. Einfach in der Zubereitung und voll im Geschmack. Dazu gibt es natürlich selbstgemachte Semmelknödel. Wer einmal Semmelknödel selbst gemacht hat, wird das auch künftig tun. Die Knödel ergänzen den Linseneintopf einfach perfekt.

Linseneintopf
Zutaten: 1 Karotte, 1 Stange Sellerie, (ev. Essiggurkerln), 2 Schalotte, 100g Rote Linsen, 500ml Gemüsefond, 100ml Weißwein, 1 El Crème fraîche, 1 El fein gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, Zitrone, 100g Butter
Zubereitung: 
Gemüse fein Würfeln und in etwas Olivenöl 10 Minuten bei leichter Hitze anschwitzen. Linsen dazugeben und mit Weißwein ablöschen. Wein komplett reduzieren und mit Gemüsefond aufgießen und die Linsen weich kochen. Mit Crème fraîche und Butter vermischen und mit Salz, Zitrone und Petersilie abschmecken.

(Bild: krone.tv)

Semmelknödel
Zutaten: 500g Semmelwürfel, 2 Eier, 150g Butter, 1 fein gehackte Zwiebel, 2 EL gehackte Petersilie, 150-200ml Milch, Muskatnuss, Salz, Pfeffer, 1 El getrockneten Majoran.
Zubereitung: 
Zwiebeln in Butter 5 Minuten auf geringer Hitze glasig dünsten. Separat Semmelwürfel und Milch vermischen und quellen lassen. Zwiebelbuttermischung dazugeben und mit den Eiern zu einer guten Masse verkneten. Mit Petersilie, Majoran, Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Bei Bedarf, Semmelwürfel oder Milch hinzufügen, um die Konsistenz anzupassen. Knödel formen, in kochendes, gesalzenes Wasser geben, Hitze reduzieren und die Knödel 20 Minuten ziehen lassen. Knödel immer wieder drehen.

