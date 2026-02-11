Avital Carroll schafft Buckelpisten-Finaleinzug

ÖSV-Medaille? Kombi-Entscheidung ab 13.45 Uhr LIVE
Krimi nach Springen
Im zweiten Teil der Qualifikation hat Avital Carroll als Gesamt-13. den Einzug in das Olympia-Finale der besten 20 Buckelpisten-Athletinnen geschafft. Katharina Ramsauer schied hingegen als 26. aus.
Die am Vortag mit Platz elf knapp an der vorzeitigen Qualifikation gescheiterte Carroll landete am Mittwoch im Kampf um die restlichen zehn Finalplätze auf dem dritten Rang. Die Medaillenentscheidung geht ab 14.15 Uhr in zwei Läufen über die Bühne.
