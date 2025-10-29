Vorteilswelt
Heißes 007-Gerücht

Das neue Bond-Girl? Das sagt Sydney Sweeney dazu!

Society International
29.10.2025 07:49
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl? Die Gerüchteküche brodelt, doch was sagt die Schauspielerin dazu?
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl? Die Gerüchteküche brodelt, doch was sagt die Schauspielerin dazu?

Sie ist Hollywoods It-Girl, die Schlagzeilen im Akkord erzeugt. Zuletzt ging das Gerücht herum, Sydney Sweeney sei als das nächste Bond-Girl im Gespräch. Doch ist da wirklich was dran?

Der Grund für das heißeste aller Film-Gerüchte: Amazon MGM hat die Rechte zum nächsten 007-Streifen erworben und Jeff Bezos soll hinter den Kulissen die blonde Schönheit als neue Protagonistin neben dem noch unbesetzten James Bond pushen.

Sweeney kommt ins Stottern
Jetzt wurde die 28-Jährige zum ersten Mal direkt im Interview mit „Variety“ auf das Bond-Girl-Thema angesprochen. Und ein Dementi klingt anders.

Die heißen Kurven eines Bond-Girls hat Sydney Sweeney schon mal. In einem Interview wurde die Schauspielerin jetzt auf die Gerüchte angesprochen.
Die heißen Kurven eines Bond-Girls hat Sydney Sweeney schon mal. In einem Interview wurde die Schauspielerin jetzt auf die Gerüchte angesprochen.

Zuerst verkündete Sydney, dass sie nicht darüber sprechen sollte: „Ich kann nicht“, druckste sie herum. Ein paar Sekunden später folgte „ich weiß nicht“, um sich nach einer weiteren Pause dann doch zu äußern: „Um ehrlich zu sein, kenne ich nicht alle Bond-Gerüchte um mich. Aber ich war schon immer ein Riesenfan und kann es kaum erwarten, zu sehen, wie es weitergeht.“

„Würde als Bond mehr Spaß haben“
Als sie daraufhin gefragt wurde, ob sie an einer Rolle interessiert sei, wich die Schauspielerin aus: „Das kommt auf das Drehbuch an.“ Um dann mit einem Augenzwinkern nachzulegen: „Ich glaube aber, ich würde als James Bond mehr Spaß haben!“

Ein Insider verriet der „Daily News“ allerdings, dass Amazon nicht vorhabe, mit einem weiblichen 007 weiterzumachen: „Sydney steht aber ganz oben auf der Casting-Liste. (Regisseur Denis) Villeneuve findet sie supertalentiert und glaubt, dass sie den richtigen Appeal für die nächste Generation mitbringt!“

Laut eines Berichts in „US Weekly“ gibt es bereits eine Geschäfts-Kollaboration zwischen Bezos und Sweeney. Der Milliardär soll über ihren Geschäftspartner Ben Schwerin ein Investor in Sydneys neuem Negligee-Label sein, das demnächst auf den Markt kommen wird.

