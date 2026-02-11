Vorteilswelt
11.02.2026 16:00
Alle Jahre ein Höhepunkt: der Wiener Opernball.
Alle Jahre ein Höhepunkt: der Wiener Opernball.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Es ist wieder so weit und die Wiener Staatsoper lädt zum Ball der Bälle: dem Wiener Opernball. Hier gibt sich die High-Society ein jährliches Stelldichein. Legendär sind auch die Auftritte der Stars und Sternchen aus Hollywood.  Doch heute interessiert uns vor allem: Wen würden Sie gerne auf den Opernball mitnehmen?

0 Kommentare

Einmal im Leben auf dem Wiener Opernball gewesen sein: Das ist nach wie vor für viele ein Traum. In der Vergangenheit sorgte vor allem TV-Ikone und Society-Profi Richard Lugner für angemessene Gäste und lud Jahr für Jahr bekannte Stars nach Wien ein, um gemeinsam den Opernball zu besuchen. Allein der mediale Rummel rund um den Lugnerschen Stargast war für viele schon oft Grund genug, sich die Übertragungen aus der Staatsoper mit Freunden anzusehen.

Wir wollen es wissen!
Wen wollten Sie schon immer einmal auf dem Opernball sehen? Welche Stars sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was macht für Sie das Flair des Balls aus? Wen würden Sie gerne zum Ball der Bälle einladen, wenn Sie die Wahl hätten? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

