Prinz Mateen zeigt erstes Foto seiner Tochter

Das Sultanat Brunei feiert sein Royal Baby! Prinz Abdul Mateen und seine Ehefrau Prinzessin Anisha sind zum ersten Mal Eltern geworden – und jetzt gibt es endlich das erste offizielle Familienfoto ihres kleinen Wunders.
Auf Instagram teilte der 34-jährige Royal einen rührenden Schnappschuss und stellte stolz seine Tochter vor: Zahra Mariam Bolkiah.
Dazu schrieb er emotional: „Anisha & ich sind dem unglaublichen Team des JPMC für die außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung so dankbar – und ebenso allen für die lieben Glückwünsche.“
Geburt offiziell vom Palast bestätigt
Bereits am 8. Februar bestätigte die lokale Presse die Geburt mit einer offiziellen Mitteilung des Königspalastes – im Auftrag von Prinz Mateens Vater, Sultan Hassanal Bolkiah. In dem feierlichen Statement hieß es, dass Prinzessin Anisha Rosnah binti Adam am Sonntag, dem 8. Februar 2026, um 8:50 Uhr morgens eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe.
Ganz standesgemäß wurde die frohe Botschaft mit 17 Kanonenschüssen vom Gelände des prunkvollen Istana Nurul Iman gefeiert – der offiziellen Residenz des Sultans von Brunei.
Keine Thronfolge – aber ein echter Royal-Star
Auch wenn die kleine Zahra Mariam keinen Platz in der Thronfolge einnehmen wird – Bruneis Verfassung sieht ausschließlich männliche, muslimische Nachfahren in direkter männlicher Linie als Thronfolger vor – ist sie schon jetzt ein echter Royal-Star.
