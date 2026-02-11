Vorteilswelt
Royal-Baby-Glück!

Prinz Mateen zeigt erstes Foto seiner Tochter

Royals
11.02.2026 15:29
Das erste Foto von Prinz Mateens Royal-Baby verzaubert Royal-Fans weltweit.
Das erste Foto von Prinz Mateens Royal-Baby verzaubert Royal-Fans weltweit.(Bild: www.instagram.com/tmskik)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Das Sultanat Brunei feiert sein Royal Baby! Prinz Abdul Mateen und seine Ehefrau Prinzessin Anisha sind zum ersten Mal Eltern geworden – und jetzt gibt es endlich das erste offizielle Familienfoto ihres kleinen Wunders.

0 Kommentare

Auf Instagram teilte der 34-jährige Royal einen rührenden Schnappschuss und stellte stolz seine Tochter vor: Zahra Mariam Bolkiah.

Dazu schrieb er emotional: „Anisha & ich sind dem unglaublichen Team des JPMC für die außergewöhnliche Betreuung und Unterstützung so dankbar – und ebenso allen für die lieben Glückwünsche.“

Geburt offiziell vom Palast bestätigt
Bereits am 8. Februar bestätigte die lokale Presse die Geburt mit einer offiziellen Mitteilung des Königspalastes – im Auftrag von Prinz Mateens Vater, Sultan Hassanal Bolkiah. In dem feierlichen Statement hieß es, dass Prinzessin Anisha Rosnah binti Adam am Sonntag, dem 8. Februar 2026, um 8:50 Uhr morgens eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe.

Ganz standesgemäß wurde die frohe Botschaft mit 17 Kanonenschüssen vom Gelände des prunkvollen Istana Nurul Iman gefeiert – der offiziellen Residenz des Sultans von Brunei.

Keine Thronfolge – aber ein echter Royal-Star
Auch wenn die kleine Zahra Mariam keinen Platz in der Thronfolge einnehmen wird – Bruneis Verfassung sieht ausschließlich männliche, muslimische Nachfahren in direkter männlicher Linie als Thronfolger vor – ist sie schon jetzt ein echter Royal-Star.

Gelesen

Kommentiert
