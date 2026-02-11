Prinz Mateen zeigt erstes Foto seiner Tochter

Geburt offiziell vom Palast bestätigt

Bereits am 8. Februar bestätigte die lokale Presse die Geburt mit einer offiziellen Mitteilung des Königspalastes – im Auftrag von Prinz Mateens Vater, Sultan Hassanal Bolkiah. In dem feierlichen Statement hieß es, dass Prinzessin Anisha Rosnah binti Adam am Sonntag, dem 8. Februar 2026, um 8:50 Uhr morgens eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe.