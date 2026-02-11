Gleitschirmpilot im Pongau tödlich verunglückt

Ein 41-jähriger Gleitschirmpilot aus der Slowakei ist am Dienstagvormittag in Werfenweng im Salzburger Pongau tödlich verunglückt. Nach einem misslungenen Manöver war der Mann gegen einen Hang geprallt.
Der 41-Jährige war laut Polizei mit seinem Speedglider (dabei handelt es sich um einen kleinen, speziell entwickelten Gleitschirm, der für extrem schnelles und dynamisches Fliegen in Bodennähe konzipiert ist) von der Bischlinghöhe aus gestartet.
Nach einem scheinbar misslungenen Flugmanöver in Bodennähe prallte er mit hoher Geschwindigkeit in einen steilen Hang. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Augenzeugen hatten den Unfall beobachtet und die Rettungskräfte verständigt. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Verunglückten feststellen.
Im Einsatz waren auch Bergrettungskräfte der Ortsstelle Werfen sowie ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber.
