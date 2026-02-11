„Ich habe es vom Kopf her einfach nicht geschafft“

Nach Training mit Papa festgelegt

„Es war eine lange Entscheidung, ich habe viel geweint. Aber seit meinem Sturz ist es bergab gegangen“, sagt Bauböck. Mit ihrem Papa war sie trainieren, als sie merkte, dass es keinen Sinn mehr macht. „Dann war es eine gute Entscheidung.“ Sie möchte aber weiterhin viel trainieren, wird nicht von hundert auf null aufhören. Nur Rennen will die SSM-Schülerin keine mehr bestreiten – zumindest im Radfahren. Denn auch im Skibergsteigen ist sie ambitioniert.