„Ich habe es vom Kopf her einfach nicht geschafft“

Radtalent Emelie Bauböck wird keine Wettkämpfe mehr bestreiten. Ein Sturz im vergangenen Jahr lässt sie mental einfach nicht mehr los. Dem Leistungssport will die Salzburgerin aber unbedingt erhalten bleiben.
Ein Sturz mit verheerenden Folgen. Im Juni war Radtalent Emelie Bauböck bei der Women Tour in Niederösterreich in einen Massensturz verwickelt, wo die Salzburgerin eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Die ist zwar lange wieder verheilt, Bauböck leidet aber noch immer, nämlich mental. „Ich habe so viel Respekt beim Radfahren gehabt und deswegen so viel Mentaltraining gemacht“, erklärt die 17-Jährige ihr Karriereende als Pedalritterin.
Nach Training mit Papa festgelegt
„Es war eine lange Entscheidung, ich habe viel geweint. Aber seit meinem Sturz ist es bergab gegangen“, sagt Bauböck. Mit ihrem Papa war sie trainieren, als sie merkte, dass es keinen Sinn mehr macht. „Dann war es eine gute Entscheidung.“ Sie möchte aber weiterhin viel trainieren, wird nicht von hundert auf null aufhören. Nur Rennen will die SSM-Schülerin keine mehr bestreiten – zumindest im Radfahren. Denn auch im Skibergsteigen ist sie ambitioniert.
„Das passt super. Ich bin eine Leistungssportlerin und würde es nicht über das Herz bringen, zu sagen, dass ich es nicht mehr bin.“ Und Massenstürze sind im Skibergsteigen auch nicht zu erwarten . . .
