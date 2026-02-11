Donaufestwochen: Barock und Künstliche Intelligenz

So werden eine Musiktheaterwerkstatt für 8- bis 15-Jährige und eine Musikantenwerkstatt völlig neu aufgesetzt, im Programm gibt es eine Tanzperformance, Wohnzimmer- und Pop-up-Konzerte sowie eine Orgel-Rad-Tour. Das Konzertformat für Klassik bleibt aber nicht auf der Strecke. Zu den Highlights im Konzertbogen zählen unter anderem eine „Vokale Nacht“ (14. 8.) in der Stiftskirche Waldhausen mit der Company of Music und Organist Erich Traxler. Oder: „Licht und Schatten“ in der Krypta des Stiftes Ardagger mit Orgel und dem Ensemble für Alte und Neue Musik (25. 7.).