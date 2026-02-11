Überraschung um Von Allmen? „Wäre völlig daneben!“

Dabei hing Von Allmens Karriere einst am seidenen Faden. Nach seiner zweiten Goldmedaille wurde er auf den frühen Tod seines Vaters angesprochen. Und darauf, dass der damals 17-Jährige auf öffentliche Spenden angewiesen war, um seine Laufbahn fortzuführen. Darüber wolle er medial eigentlich nicht mehr sprechen, sagte er höflich, aber bestimmt. „Es war eine schwere Zeit für mich, aber sie liegt zurück, und ich will nach vorne schauen.“ Lieber sprach er über seine Ausbildung zum Zimmermann und darüber, wie sie ihn geprägt habe. „Mir war es wichtig, ein Backup zu haben, falls es im Sport nicht funktioniert oder mich eine Verletzung ausgebremst hätte.“