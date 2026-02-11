Brot ist für Wildvögel gefährliche Nahrung

Missbildungen infolge von falscher Fütterung

Bei Jungvögeln kann die Brotfütterung zu besonders drastischen Folgen führen, so wachsen die Flügelknochen falsch ernährter Vögel unkontrolliert – die Tiere können die Flügel nicht mehr anlegen und auch nicht fliegen.

In Vorarlberg ist das Füttern mit Brot von Wildenten und Wildvögeln ausdrücklich verboten. Wer es trotzdem tut, nimmt es in Kauf, wegen einer Verwaltungsübertretung zur Rechenschaft gezogen zu werden. Geldstrafen in der Höhe von mehreren hundert Euro sind möglich.