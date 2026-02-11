Angeklagte Steirerin: „Mein Bruder wollte sterben“

Es waren schreckliche Fotos des Verstorbenen, die der vorsitzende Richter Roman Weiß am Mittwoch den Schöffen am Landesgericht in Leoben zeigen musste. Der Körper ist von offenen Wunden übersät, der Steirer selbst nur Haut und Knochen. „Wie kann man so einem Menschen keine Hilfe geben?“, will er von der angeklagten Krankenschwester wissen. „Mein Bruder wollte sterben“, antwortet sie mit leiser Stimme und gesenktem Kopf. Warum sie keinen Arzt geholt habe? „Weil er das nicht wollte.“