Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vielleicht zu sehr“

Ex-Bond Brosnan liebt Kuchen und das Opa-Sein

Society International
30.08.2025 09:18
Schauspieler Pierce Brosnan
Schauspieler Pierce Brosnan(Bild: AP/Chris Pizzello)

Der frühere James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan denkt gerne an seine Zeit als 007 zurück, vor allem, wenn er auf ehemalige Kolleginnen und Kollegen trifft. So arbeitet er derzeit mit Jonathan Pryce zusammen, mit dem er bereits 1997 gemeinsam vor der Kamera stand. 

0 Kommentare

„Jonathan und ich haben uns gegenseitig gefeiert. Wir haben in Erinnerungen an die James-Bond-Zeit geschwelgt – an die Rettung der Welt und die Zerstörung der Welt“, sagte er. Die beiden Schauspieler stehen aktuell für den neuen Netflix-Krimi „The Thursday Murder Club“ vor der Kamera. Pryce spielte 1997 in dem 007-Abenteuer „Der Morgen stirbt nie“ Bonds Widersacher Elliot Carver.

Pryce habe ihn damals vor der Kamera beeindruckt, sagte Brosnan (72). „Er ist wirklich großartig. Er bringt so eine schöne, feinfühlige Performance rüber, so richtig von Herzen.“ In „The Thursday Murder Club“ spielt Brosnan einen ehemaligen Gewerkschafter namens Ron, der mit einer Gruppe von Pensionistinnen und Pensionisten versucht, einen Mord im Umfeld eines Altenheims zu lösen. Neben ihm und Pryce spielen unter anderem die Oscar-Gewinnerin Helen Mirren und der Oscar-Gewinner Sir Ben Kingsley mit. Der Film ist bereits beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

Lesen Sie auch:
Pierce Brosnan bei der „Good Night, and Good Luck“-Premiere am Broadway
Bond-Nachfolger
Brosnan adelt Film-Sohn: Wird er der neue 007?
04.04.2025
Elegant & stilsicher
Pierce Brosnan: Mit über 70 ein echter Hingucker!
28.03.2025

Keine Probleme mit dem Altern
Ein Thema des Films ist das Altern, mit dem Brosnan offensichtlich keine Probleme hat. Er mag vor allem das Opa-Sein. „Man findet sich durch seine Enkelkinder, sie sind wie kleine Spiegel“, sagte der gebürtige Ire. „Weil sie dir Fragen stellen und du plötzlich anfängst, Geschichten zu erzählen. Und dabei denkst du dir: Ach, ich habe ja doch einiges miterlebt. Da steckt tatsächlich etwas Bedeutendes, etwas Lebendiges in mir.“

Was in „The Thursday Murder Club“ bei keinem Treffen fehlen darf, ist außerdem Kuchen. Pierce sagte, dass er auch privat gerne nasche. „Oh, ich liebe Kuchen. Ich liebe Desserts. Vielleicht liebe ich sie sogar ein bisschen zu sehr“, sagte der Schauspieler.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.783 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
127.298 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.912 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4198 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Außenpolitik
Israel/Gaza: Regierung lässt Diplomaten abblitzen
1313 mal kommentiert
Weite Teile des Gazastreifens sind komplett zerstört.
Mehr Society International
„Vielleicht zu sehr“
Ex-Bond Brosnan liebt Kuchen und das Opa-Sein
Heißer Sommerjob
Briatore: Dusch-Assistent von Bikini-Schönheiten
Glamour in Venedig
Julia Roberts überrascht mit geometrischem Look
„Hasse BHs!“
Millie Bobby Brown: Fans müssen Nippel aushalten
„After the Hunt“
Julia Roberts: „Seid ruhig wütend auf den Film!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf