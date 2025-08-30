Ex-Bond Brosnan liebt Kuchen und das Opa-Sein

Der frühere James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan denkt gerne an seine Zeit als 007 zurück, vor allem, wenn er auf ehemalige Kolleginnen und Kollegen trifft. So arbeitet er derzeit mit Jonathan Pryce zusammen, mit dem er bereits 1997 gemeinsam vor der Kamera stand.
„Jonathan und ich haben uns gegenseitig gefeiert. Wir haben in Erinnerungen an die James-Bond-Zeit geschwelgt – an die Rettung der Welt und die Zerstörung der Welt“, sagte er. Die beiden Schauspieler stehen aktuell für den neuen Netflix-Krimi „The Thursday Murder Club“ vor der Kamera. Pryce spielte 1997 in dem 007-Abenteuer „Der Morgen stirbt nie“ Bonds Widersacher Elliot Carver.
Pryce habe ihn damals vor der Kamera beeindruckt, sagte Brosnan (72). „Er ist wirklich großartig. Er bringt so eine schöne, feinfühlige Performance rüber, so richtig von Herzen.“ In „The Thursday Murder Club“ spielt Brosnan einen ehemaligen Gewerkschafter namens Ron, der mit einer Gruppe von Pensionistinnen und Pensionisten versucht, einen Mord im Umfeld eines Altenheims zu lösen. Neben ihm und Pryce spielen unter anderem die Oscar-Gewinnerin Helen Mirren und der Oscar-Gewinner Sir Ben Kingsley mit. Der Film ist bereits beim Streamingdienst Netflix zu sehen.
Keine Probleme mit dem Altern
Ein Thema des Films ist das Altern, mit dem Brosnan offensichtlich keine Probleme hat. Er mag vor allem das Opa-Sein. „Man findet sich durch seine Enkelkinder, sie sind wie kleine Spiegel“, sagte der gebürtige Ire. „Weil sie dir Fragen stellen und du plötzlich anfängst, Geschichten zu erzählen. Und dabei denkst du dir: Ach, ich habe ja doch einiges miterlebt. Da steckt tatsächlich etwas Bedeutendes, etwas Lebendiges in mir.“
Was in „The Thursday Murder Club“ bei keinem Treffen fehlen darf, ist außerdem Kuchen. Pierce sagte, dass er auch privat gerne nasche. „Oh, ich liebe Kuchen. Ich liebe Desserts. Vielleicht liebe ich sie sogar ein bisschen zu sehr“, sagte der Schauspieler.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.