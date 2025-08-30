Ex-Bond Brosnan liebt Kuchen und das Opa-Sein

Pryce habe ihn damals vor der Kamera beeindruckt, sagte Brosnan (72). „Er ist wirklich großartig. Er bringt so eine schöne, feinfühlige Performance rüber, so richtig von Herzen.“ In „The Thursday Murder Club“ spielt Brosnan einen ehemaligen Gewerkschafter namens Ron, der mit einer Gruppe von Pensionistinnen und Pensionisten versucht, einen Mord im Umfeld eines Altenheims zu lösen. Neben ihm und Pryce spielen unter anderem die Oscar-Gewinnerin Helen Mirren und der Oscar-Gewinner Sir Ben Kingsley mit. Der Film ist bereits beim Streamingdienst Netflix zu sehen.