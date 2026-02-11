Vorteilswelt
Heiße Kurven im Gym

J.Lo bringt Fans mit sexy Selfies ins Schwitzen

Society International
11.02.2026 16:05
Jennifer Lopez zeigt sich mega hot im Gym und verrät ihr das Geheimnis ihrer Traumkurven.
Jennifer Lopez zeigt sich mega hot im Gym und verrät ihr das Geheimnis ihrer Traumkurven.(Bild: instagram.com/j.lo)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„En Fuego – total heiß!" Jennifer Lopez heizt mit Sexy-Gym-Selfies auf Instagram ihren Followern ein. Die 56-Jährige posiert darauf im Work-out-Outfit ihrer guten Freundin Kim Kardashian und zeigt im hautengen Zweiteiler nicht nur ihr üppig gepushtes Dekolleté, sondern auch ihren durchtrainierten Körper – inklusive Sixpack!

J.Lo enthüllte dazu das Geheimnis ihrer sexy Kurven. Und das hat mit ihrem Mantra zu tun: „Mein Ziel ist einfach: Sei besser als gestern. Jeden. Einzelnen. Tag.“

Bei diesen Instagram-Fotos blieb den Fans von Jennifer Lopez die Spucke weg:

„Gutes Leben das beste Anti-Aging-Mittel“
In ihrem Online-Newsletter hatte Lopez vor zwei Jahren enthüllt, wieso sie um Jahrzehnte jünger aussieht und wie sie ihren Traumkörper halten konnte: „Meine Philosophie ist, dass ein gutes Leben das beste Anti-Aging-Mittel ist.“

Am Anfang ihrer Hollywood-Karriere habe sie mit zu wenig Schlaf und zu viel Stress „die Bedürfnisse meines Körpers und Geistes vernachlässigt“, was sich auf ihr Aussehen und ihre Gesundheit negativ auswirkte.

J.Lo setzt auf Schlaf und Work-outs
Weshalb sie beschloss, ihren Lebensstil zu ändern und ihre Wellnessreise zu beginnen: „Ich versuche 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen, verzichte auf Koffein und unterbreche mein Arbeitspensum mit regelmäßigen Work-outs, um Stress abzubauen.“

Diese Philosophie wurde für Lopez zum persönlichen Jungbrunnen: „Wenn ich ein paar Nächte hintereinander viel und guten Schlaf bekomme, wache ich morgens auf und denke: ,Wow, ich habe 10 Jahre im Gesicht verloren!‘“

