Flugzeug kommt von Bahn ab und stürzt ins Meer

Wegen der Gefahr durch Angriffe der islamischen Terrormiliz Al-Shabaab entscheiden sich viele Somalierinnen und Somalier für einen Flug anstatt einer Reise auf dem Landweg. Der Flughafen von Mogadischu in der Nähe des Regierungsviertels war in der Vergangenheit selbst wiederholt unter Raketenbeschuss gekommen. Pilotinnen und Piloten sind es daher gewohnt, die Flugzeuge so schnell wie möglich über das offene Meer außerhalb der Gefahrenzone zu bringen.