Am Wochenende droht wieder viel Stau

Das kommende Wochenende wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes verkehrsintensiv. Hauptgründe für Staus und längere Verzögerungen sind der Ferienwechsel, starker Skifahrer- und Ausflugsverkehr in die Wintersportregionen und ein Auftritt von Mario Barth in Salzburg.
Während in Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Semesterferien zu Ende gehen, starten sie in Oberösterreich und der Steiermark. Auch in Deutschland beginnen in Bayern, dem Saarland und Thüringen die Winterferien. In Teilen der Tschechischen Republik kommt es ebenfalls zu einem Ferienwechsel. Dadurch sind sowohl verstärkte Anreisebewegungen in Richtung Skigebiete als auch Rückreisebewegungen Richtung Osten und Richtung Deutschland zu erwarten.
Anreise in die Skigebiete
Samstag dominiert die Anreise in die Skigebiete, die sich mit dem klassischen Wochenendverkehr überlagert. Die wahrscheinlichsten Staustrecken sind dabei die Westautobahn (A1), die Autobahn München-Salzburg (A8) sowie die altbekannte Tauernautobahn (A10). Außerdem warnt der Informationsdienst auch vor der Pinzgauer Straße (B311) und der Ennstal Straße (B320).
Am Sonntag verläuft der Verkehr tagsüber meist etwas ruhiger. Ab dem frühen Nachmittag ist jedoch im Großraum Salzburg sowie vor dem Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall in Richtung Deutschland wieder mit Staus zu rechnen, da sich Rückreiseverkehr aus den Semesterferien mit dem Wochenendverkehr überlagert. Auch an den Grenzübergängen (Walserberg) ist mit Verzögerungen zu rechnen.
Comedy-Abend mit hohem Verkehrsaufkommen
Neben den Ferien und dem Skivergnügen tritt Mario Barth um 19:00 Uhr in der Salzburgarena auf. Dort sind je nach Bestuhlung und Nutzung bis zu rund 5.900 Besucherinnen und Besucher möglich. Entsprechend ist vor allem in den Stunden vor Beginn sowie nach Veranstaltungsende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Staugefahr besteht rund um das Messezentrum Salzburg insbesondere auf der Westautobahn (A1) im Nahbereich der Abfahrt Messe, auf der Autobahn München-Salzburg (A8) im Zulauf Richtung Salzburg sowie auf den Zubringerachsen im Stadtgebiet. Parkmöglichkeiten gibt es im Bereich Messezentrum/Salzburgarena, diese werden jedoch voraussichtlich rasch ausgelastet sein. Als Alternative bieten sich Park-and-Ride-Angebote an. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, unter anderem mit den Obus-Linien 1, 7 und 8 sowie der Buslinie 11.
