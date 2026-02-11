Am Wochenende droht wieder viel Stau

Comedy-Abend mit hohem Verkehrsaufkommen

Neben den Ferien und dem Skivergnügen tritt Mario Barth um 19:00 Uhr in der Salzburgarena auf. Dort sind je nach Bestuhlung und Nutzung bis zu rund 5.900 Besucherinnen und Besucher möglich. Entsprechend ist vor allem in den Stunden vor Beginn sowie nach Veranstaltungsende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Staugefahr besteht rund um das Messezentrum Salzburg insbesondere auf der Westautobahn (A1) im Nahbereich der Abfahrt Messe, auf der Autobahn München-Salzburg (A8) im Zulauf Richtung Salzburg sowie auf den Zubringerachsen im Stadtgebiet. Parkmöglichkeiten gibt es im Bereich Messezentrum/Salzburgarena, diese werden jedoch voraussichtlich rasch ausgelastet sein. Als Alternative bieten sich Park-and-Ride-Angebote an. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, unter anderem mit den Obus-Linien 1, 7 und 8 sowie der Buslinie 11.