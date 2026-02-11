Rammbock-Täter bedienten sich bei Autohändler

Brutaler Snowboard-Sturz! Chinesin ohnmächtig
Sie landete am Kopf
Dreist: Erst bedienten sich die Kriminellen in Wolfsberg in Kärnten bei einem Gebrauchtwagenhändler, um dann mit dem gestohlenen Auto in ein Juweliergeschäft zu rasen. Die „Krone“ sprach mit einem Ermittler.
Die spektakulären Bilder der Überwachungskameras verdeutlichen es: Die beiden Einbrecher wussten genau, was sie wie tun.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.