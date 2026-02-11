Brutaler Snowboard-Sturz! Chinesin ohnmächtig

Es sind schreckliche Bilder, die die Zuschauer im Livigno Snow Park und vor den TV-Geräten ertragen müssen. Schnell eilen Rettungskräfte zu der Olympia-Zweiten von 2018, sechs Ersthelfer kümmern sich um Jiayu, ehe sie nach rund sieben Minuten mit dem Akia abtransportiert wird. Die Zuschauer applaudieren, doch über ihren Gesundheitszustand oder den Verletzungsgrad gibt es bis jetzt keine Informationen.