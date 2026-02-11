Vorteilswelt
Sie landete am Kopf

Brutaler Snowboard-Sturz! Chinesin ohnmächtig

Olympia
11.02.2026 16:17
Liu Jiayu
Liu Jiayu(Bild: AP/Lindsey Wasson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es sind schreckliche Bilder, die sich am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in der Halfpipe ereigneten. In der Qualifikation der Damen stürzte Snowboarderin Liu Jiayu bei einem Sprung schwer und blieb lange bewusstlos am Boden liegen.

Was war passiert?
Die Chinesin setzt bei ihrem zweiten Lauf zu einem „Frontside 900“ an. Der Trick sieht eigentlich gut aus, doch dann verliert Jiayu die Kontrolle und knallt aus mehreren Metern Höhe mit dem Kopf am Boden auf. Sie rutscht den Hang hinunter und bleibt dann regungslos und mit geschlossenen Augen am Rücken liegen.

(Bild: AP/Lindsey Wasson)
(Bild: AP/Lindsey Wasson)
(Bild: AP/Abbie Parr)
(Bild: AP/Lindsey Wasson)

Es sind schreckliche Bilder, die die Zuschauer im Livigno Snow Park und vor den TV-Geräten ertragen müssen. Schnell eilen Rettungskräfte zu der Olympia-Zweiten von 2018, sechs Ersthelfer kümmern sich um Jiayu, ehe sie nach rund sieben Minuten mit dem Akia abtransportiert wird. Die Zuschauer applaudieren, doch über ihren Gesundheitszustand oder den Verletzungsgrad gibt es bis jetzt keine Informationen.

