Wildes Taubenvideo: „Ich halte es nicht mehr aus!“

Fragwürdiger Geste: Miss Finnland verliert Titel
Rassismus-Skandal
Eine Gruppe von Menschen füttert im Bezirksteil Gersthof in Wien-Währing täglich Hunderte Tauben an. Die Anrainer sind verzweifelt. Doch der Bezirk und die Behörden sind machtlos dagegen.
Es ist ein Thema, das seit jeher stark polarisiert: das Füttern von Tauben im öffentlichen Raum. In der Kreuzgasse, ganz in der Nähe der Haltestelle Gersthof, streut eine Frau seit Jahren täglich kiloweise Taubenfutter aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.