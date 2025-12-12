Vorteilswelt
Behörden machtlos

Wildes Taubenvideo: „Ich halte es nicht mehr aus!“

Wien
12.12.2025 12:00
Für die direkten Anrainer ist die Situation eine Belastung. Das bestätigt jetzt auch der Bezirk.
Für die direkten Anrainer ist die Situation eine Belastung. Das bestätigt jetzt auch der Bezirk.(Bild: zur Verfügung gestellt)

Eine Gruppe von Menschen füttert im Bezirksteil Gersthof in Wien-Währing täglich Hunderte Tauben an. Die Anrainer sind verzweifelt. Doch der Bezirk und die Behörden sind machtlos dagegen.

0 Kommentare

Es ist ein Thema, das seit jeher stark polarisiert: das Füttern von Tauben im öffentlichen Raum. In der Kreuzgasse, ganz in der Nähe der Haltestelle Gersthof, streut eine Frau seit Jahren täglich kiloweise Taubenfutter aus.

