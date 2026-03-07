Was der GAK-Stratege über seine Kaufoption denkt

Mathias Olesen kam, sah und überzeugte! Der neue GAK-Mittelfeldspieler besticht mit gutem Passspiel und brachte dem Spiel der Roten prompt Ruhe. Auch Abseits des Rasens hat der Luxemburger etwas zu erzählen. Warum ein Graz-Tattoo seinen Körper zieren wird, er einst zur Wahl als „Sexiest Man Alive“ stand und was er zu seiner Kaufoption sagt.