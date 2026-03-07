Geister-Sensoren und mehr neue Wiener Erfindungen

Die „ungebrochene Innovationskraft der Österreicherinnen und Österreicher“ und „ein äußerst positives Signal für den Wirtschaftsstandort“ sieht Innovationsminister Peter Hanke (SPÖ) durch die Jahresbilanz des Patentamts belegt: 2272 Erfindungen und 5022 Marken wurden angemeldet, das ist ein Plus von 4,4 bzw. 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Gerade in Wien findet sich dabei oft genug das Klischee vom verschrobenen Erfinder.