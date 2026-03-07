Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Cowboy (vier Jahre) ist ein aktiver, lernfreudiger Mischlingsrüde, der klare Führung und erfahrene Halter braucht, die ihm ausreichend Beschäftigung sowie Auslauf bieten und Freude am gemeinsamen Training haben. Ein Einzelplatz wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Amstaff-Mischlingshündin Annika (zwei Jahre) ist noch unsicher, jedoch lernwillig und hat bereits große Fortschritte gemacht. Ein ruhiges Zuhause im ländlichen Raum – idealerweise mit Zweithund – wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Nobby (zwei Jahre) musste seine Schneidezähne entfernen lassen, kommt damit jedoch gut zurecht und frisst problemlos. Gemeinsam mit seiner Freundin Klothilde sucht er ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die sich gut um ihn kümmern und sein Befinden im Blick behalten. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Max (acht Jahre) benötigt anfangs eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Andere Hunde mag er nicht – Social Walks sind jedoch möglich. Wasser ist sein Element. In seinem Zuhause benötigt er einen ruhigen Bereich, um zu entspannen. Er ist ungestüm, energiegeladen und stark – daher sucht er trainingsbereite Menschen, die ihm ein ruhiges, kinderloses Zuhause mit ausbruchsicherem Garten in reizarmer Gegend bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bobby (elf Jahre) ist freundlich zu Menschen und Artgenossen, Katzen gehören jedoch nicht zu seinen Freunden. Der liebe Senior wünscht sich ein liebevolles Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dora (zehn Jahre) zeigt sich zu Beginn zurückhaltend. Für die unsichere, sensible Hündin wird ein liebevolles Zuhause an der Seite eines ruhigen Rüden, an dem sie sich orientieren kann, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Patrolle (drei Jahre) wurde an den Bandscheiben operiert – die Heilung benötigt noch etwas Zeit. Geduldige, einfühlsame Halter werden für den leidgeprüften Rüden gesucht. Näheres unter 0699/112 873 94.
Drusilla (zwei Jahre) hatte keinen leichten Start. Anfangs benötigt die ängstliche Hündin Zeit, um Vertrauen zu fassen. Erfahrene, ruhige Hundehalter melden sich bitte unter 0699/112 873 94.
Die Mischlinge Jupiter und Oliver (zwei Jahre) sind unzertrennlich. Die beiden aufgeweckten Rüden lieben es über die Wiesen zu toben. Für das entzückende Duo wird ein gemeinsamer Lebensplatz bei aktiven Hundehaltern gesucht. Hundefreunde, die die beiden Fellnasen kennenlernen möchten, meldet sich unter 0676/937 11 43.
Klara (in etwa vier Jahre alt) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81
Romulus (dreizehn Jahre) ist ein liebenswerter, wenn auch etwas eigenwilliger Mischling, der entspannte Spaziergänge schätzt. Für seinen Lebensabend wünscht er sich ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause, in dem er trotz altersbedingter Einschränkungen umsorgt und geborgen seinen Ruhestand verbringen darf. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Joy (fünf Jahre) ist eine sensible Hündin, die Fremden zunächst vorsichtig begegnet. Mit Vertrauen zeigt sie sich anhänglich und genießt gemeinsame Aktivitäten. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Kaninchenbub Blackstone (sechs Monate) wurde mit anderen Kaninchen in einem Müllraum gefunden. Trotz dieses Schreckes sind sie zutraulich und verschmust. Blackstone wünscht sich ein gemütliches Zuhause mit passenden Artgenossen, die genau wie er an einem chronischen Schnupfen leiden. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Nimbus (fünf Jahre) hatte keinen leichten Start. Der freundlich, jedoch stürmisch Rüde wurde in einem Keller gehalten. Die aufgeweckte Fellnase ist prinzipiell neugierig und offen, bei Menschen sehr verschmust. Gesucht wird ein ruhiger, kinderloser Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Shrimpy (vier Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Andere Hunde duldet er nicht. Für den schüchternen Vierbeiner wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Emanuel (sechs Jahre) ist schüchtern und bei Spaziergängen noch ängstlich. Der sensible Rüde wünscht sich ein ruhiges Zuhause am Land, idealerweise an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Diese entzückenden Welpen (fünf Monate) warten darauf, die Welt zu entdecken. Die aufgeweckte Rasselbande zeigt sich sehr verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Interessierte und verantwortungsbewusste Hundehalter melden sich bitte unter 0664/2630023.
Casie (ein Jahr) ist ein Wirbelwind mit Herz! Sie ist verschmust, freundlich und lebhaft – beim Spielen zeigt sie gerne ihr Temperament. Ideal für erfahrene, aktive Hundehalter, die viel draußen unterwegs sind und Spaß am gemeinsamen Training haben. 0664/283 00 23
Trixie (neun Jahre) ist sehr zutraulich und verschmust. Sie leidet an Diabetes, doch Blutzuckerkontrolle und Insulin-Gabe sind problemlos möglich und für sie Routine. Fürsorgliche Halter melden sich bitte unter 0680/238 30 55.
Marley (neun Jahre) – unglaublich verschmust, anhänglich und einfach nur lieb. Trotz eines verlorenen Beins lässt er sich die Lebensfreude nicht nehmen – er springt, klettert und entdeckt neugierig die Welt. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0660/444 77 37.
Mogli (sechs Jahre) war immer von Menschen umgeben, an zeitweiliges Alleine bleiben muss er daher noch behutsam herangeführt werden. Ein kinderloses Zuhause abseits der Stadt wird für den lieben Rüden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ruby (sieben Jahre) liebt Kuscheleinheiten mit Menschen über alles und lässt sich mit Leckerlis gerne beim Training motivieren. Artgenossen zählen allerdings nicht zu ihren Freunden. Ein kinderloses Zuhause am Stadtrand bzw. am Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bruno (ein Jahr) ist noch unsicher, weshalb er geduldige Halter braucht, die ihm Zeit geben, um Vertrauen aufzubauen und Neues kennenzulernen. Der liebe Rüde wartet auf ein Zuhause mit ausbruchsicherem Garten – am besten bei einem Zweithund. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Das hübsche weiße Kaninchen Mogli (fünf Jahre) ist nahezu blind – doch mit seiner treuen Partnerin Laffee an seiner Seite meistert er sein Leben wunderbar. Sie gibt ihm Sicherheit und Orientierung. Jetzt sucht das süße Paar ein artgerechtes, ruhiges Zuhause mit viel Platz und Herz. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Shina (elf Jahre) ist eine ruhige, freundliche Hündin, die gerne in ihrem eigenen Tempo spazieren geht und Nähe von vertrauten Menschen genießt. Sie sucht einen seniorengerechten Lebensplatz. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Sharko (acht Jahre) ist ein lieber Terrier-Mix , der sich anfangs zurückhaltend zeigt. Für ihn wird ein Zuhause bei einfühlsamen Menschen, die ihm mit Geduld, Sicherheit und Zeit das Ankommen erleichtern, gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Bacon (sechs Jahrer) ist ein menschenfreundliche rund hundeverträglicher Rüde. Er kennt die Grundkommandos, am Alleinebleiben muss jedoch noch gearbeitet werden. Wichtig: Bitte ausreichend Zeit einplanen oder einen Hundesitter als Backup haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lari (neun Jahre) ist ein sanfter, blinder Mischling. Er bewegt sich achtsam, sucht keinen Hundekontakt und benötigt bei Menschen etwas Zeit. Für ihn wird ein ruhiges, barrierefreies Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rottweiler-Hündin Kira (acht Jahre) ist gutmütig und menschenfreundlich, mit Artgenossen nicht gut verträglich. Die liebe Fellnase wünscht sich einen Einzelplatz bei erfahrenen, kinderlosen Hundehaltern. 0677/640 535 71
Die sensible Avani (sieben Jahre) wünscht sich einen kuscheligen Platz bei aktiven Haltern. Sie braucht klare, souveräne Führung. Mit der richtigen Begleitung ist die Hündin eine treue und verschmuste Gefährtin. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Rookie (vier Jahre) ist ein schüchterner, aber liebenswerter Rüde, der die Welt erst noch kennenlernen muss. Mit Geduld, Ruhe und einem sicheren Zuhause kann er Vertrauen aufbauen und sich zu einem treuen Begleiter entwickeln. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Mehrere weiße Farbmäuse kamen trächtig ins TierQuarTier Wien und zogen ihren Nachwuchs auf. Nun suchen die vielen neugierigen Jungtiere ein spannendes Zuhause mit geräumigem Gehege und liebevollen Menschen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
W asabi und Spicey (zwei Jahre) sind sehr aufgeweckte und verschmuste Kater. Die hübschen Samtpfoten warten auf einen gemeinsamen Lebensplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0664/837 77 54.
Aufgrund geänderter Lebensumstände müssen Nyxi und Luzi (acht Jahre) schweren Herzen abgegeben werden. Für die beiden lieben Samtpfoten wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause gesucht. 0676/633 74 50
Kira (zwei Jahre) benötigt anfangs eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Mit anderen Hunden ist die Hündin gut verträglich. Wenn die Fellnase gestresst ist, neigt sie zum Schnappen. Für den Wirbelwind wird ein kinderloses Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Damon (vier Jahre) ist ein freundlicher Rüde, der sich mit Hunden nach Sympathie versteht. Wegen seiner Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Simba (neun Jahre) braucht aufgrund negativer Erfahrungen bei Menschen eine behutsame Kennenlernphase. Mit Artgenossen ist er gut verträglich, an der Leine ist er noch unsicher. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sarabi (sechs Jahre) ist eine temperamentvolle Mischlingshündin mit viel Herz und Energie. Sie liebt es, gefordert zu werden und zeigt dabei, wie viel Freude ihr gemeinsames Arbeiten macht. Mit klarer Führung, festen Regeln und einem aktiven Alltag fühlt sie sich sicher und kann ihr ganzes Potenzial entfalten. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Klothilde (zwei Jahre) wurde allein gefunden und hat im TierQuarTier Nobby kennengelernt. Die unzertrennlichen Kaninchen suchen nun gemeinsam ein liebevolles, artgerechtes Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Ronjo (sechs Jahre) ist ein aufgeschlossener, energiegeladener Rüde, der Beschäftigung liebt. Gesucht werden sportliche Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Der fünfjährige Kater Professor Stephan ist bereit sein Köfferchen zu packen und ein neues Kapitel voller Liebe und Geborgenheit zu beginnen. Er wartet auf Menschen, die seine sanfte und verschmuste Art zu schätzen wissen und ihm ein kinderloses, ruhiges Zuhause mit gesichertem Freigang schenken. Einfühlsame Katzenfreunde melden sich bitte unter 0660/348 98 63.
Rony (zwei Jahre) – charmant, liebenswert und aktiv. Mit Artgenossen ist der aufgeweckte Rüde nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein Lebensplatz bei aktiven, erfahrenen Hundehaltern. 0664/540 32 81
Bella (acht Jahre) ist menschenfreundlich, mit Artgenossen kommt sie jedoch nicht gut zurecht. Bei Hundebegegnungen benötigt sie Geduld, Ruhe und ein liebevolles Training. Aufgrund ihrer sensiblen Haut erhält die Hündin aktuell Pferd als Proteinquelle. Ein Mamatumor wird im Mai entfernt – dabei wird sie auch kastriert. Für die liebe Fellnase wird ein ruhiges Zuhause bei verständnisvollen, trainingsbereiten Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lavana (fünf Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase freundlich und zugänglich. Ihr Leben begann unter schwierigen Umständen in einem Keller. Für die unsichere Hündin wird ein liebevolles, ruhiges Zuhause, in dem sie ankommen darf, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aslan (vier Jahre) zeigt sich menschenfreundlich und gut verträglich mit Artgenossen. Der lebhafte Rüde benötigt jedoch ein Zuhause bei Menschen, die seine Körpersprache lesen können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Raffaelo (zehn Wochen) wartet darauf, die Welt zu entdecken. Die aufgeweckte Fellnase ist verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Interessierte und verantwortungsvolle Hundehalter melden sich unter 0676/330 92 42.
Kaninchenbub Blackbeard (fünf Monate) wurde herzlos in einem Müllraum ausgesetzt. Trotz dieses Schreckes ist er auffallend zutraulich und verschmust. Blackbeard wünscht sich ein gemütliches Zuhause mit passenden Artgenossen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Boss (vier Jahre) ist ein sportlicher Siberian Husky-Mischling voller Energie. Der Rüde liebt die Bewegung in der Natur. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Erwin (sechs Jahre) ist ein kluger, aktiver Rüde mit jeder Menge Persönlichkeit. Trotz gesundheitlicher Besonderheiten lässt er sich die Lust an Bewegung und gemeinsamen Abenteuern nicht nehmen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Aus allergiebedingten Gründen sind die eng verbundenen Samtpfoten Diva (zwei Jahre) und Lilly (vier Jahre) auf der Suche nach einem neuen, liebevollen Lebensplatz. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0681/107 053 69.
Schweren Herzens suchen Khaleesi (fünf Jahre) und Ragnar (drei Jahre) aufgrund geänderter Lebensumstände einen neuen Lebensplatz. Beide verbringen rassetypisch am liebsten viel Zeit draußen. Gesucht werden erfahrene Hundehalter mit Garten. 0690/100 295 55
Erwin (vierzehn Jahre) sucht Menschen mit Herz und Geduld. Aufgrund seiner Vorgeschichte als misshandelter Hofhund benötigt er eine ruhige Kennenlernphase. Er ist stubenrein, geht brav an der Leine, fährt gerne mit dem Auto mit und liebt ausgedehnte Spaziergänge. Feste Abläufe und Rituale sind für ihn im neuen Zuhause besonders wichtig. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Floky (vier Jahre) braucht seine Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ein Leben an der Seite eines souveränen Zweithundes, an dem er sich orientieren kann, wäre für ihn optimal. Ein kinderloses Zuhause mit ausbruchsicherem Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0699/166 040 74 oder hundevergabe@tierschutz-austria.at
Cindy (siebzehn Jahre) war völlig verwahrlost. Menschen gegenüber ist sie noch distanziert, ruhige, unaufdringliche Hunde akzeptiert sie. Gesucht wird ein kuscheliger Gnadenplatz bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sehnsüchtig wartet Bella (fünf Jahre) auf Menschen, die mit ihrer anfänglichen Schüchternheit umgehen können und ihr ein Zuhause am Stadtrand oder Land schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Shivas (zwei Jahre) ist ein aktiver Rüde mit viel Potenzial. Trotz schlechter Erfahrungen zeigt er sich freundlich und aufgeschlossen. Gesucht werden erfahrene Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Remo (neun Jahre) ist ein selbstbewusster, lebensfroher Rüde mit ausgeprägtem Terrier-Charakter. Er wünscht sich aktive Menschen mit Geduld, die seinen Dickkopf akzeptieren und ihm Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Wüstenrennmäuse sind lustige, sehr intelligente, dämmerungs- und nachtaktiv Tiere. Derzeit warten einige Gerbils im TierQuarTier Wien auf ein geräumiges, artgerechtes Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Shetlandpony Grelly wünscht sich einen liebevollen Gnadenplatz. Die ruhige, genügsame Stute versteht sich gut mit Artgenossen. Sie erhält Schmerzmittel zur Unterstützung ihrer Gelenke, zudem wurde bei ihr das Cushing-Syndrom diagnostiziert. Ein ruhiges Zuhause wäre ihr größtes Glück. Interessenten melden sich unter 0699/166 040 74.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (neun Jahre) äußerst schwer, weshalb für den spazierfreudigen Rüden ein Zuhause bei einer alleinstehenden Frau gesucht wird. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Klausi (zwei Jahre) ist noch unsicher, da er in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Er zeigt sich freundlich, benötigt jedoch vorab eine gewisse Kennenlernphase. Der große Rüde verteidigt Futter sowie sonstige Objekte seines Interesses und braucht daher Besitzer, die Erfahrung im Umgang und Haltung von Herdenschutzhunden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Willy (vier Jahre) Vertrauen gefasst hat, entwickelt er sich zu einem richtigen Kuschelbären. Auch mit Artgenossen verträgt er sich gut und geht brav an der Leine. Für den lieben Rüden wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Balu (drei Jahre) – ein fröhlicher, sehr groß gewachsener Schäfermischling mit viel Energie und einem charmanten Hang zur Tollpatschigkeit. Die aufgeweckte Fellnase wünscht sich erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Eva (zwölf Jahre) ist eine freundliche Staffordshire-Hündin, die trotz schlechter Erfahrungen ihr sanftes Wesen bewahrt hat. Sie liebt ruhige Spaziergänge und lässt sich mit Leckerlis gut für sich gewinnen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Der hübsche Kaninchenbub Klecksi (sieben Monate) wurde alleine auf der Straße zurückgelassen. Er ist sehr sozial und wünscht sich ein liebevolles, artgerechtes Zuhause mit passenden Artgenossen. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Schurli (sechs Jahre) ist menschenfreundlich, Artgenossen und Katzen mag er nicht, Kinder sollten standfest sein. Für das Kraftpaket wird ein ruhiges Für-immer-Zuhause mit Garten bei geduldigen Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Asena (zwei Jahre) ist eine freundliche, bewegungsfreudige Kangal-Hündin mit rassetypischer Eigenständigkeit. Sie braucht erfahrene Halter, die ihr ein Zuhause mit engem Familienanschluss und Garten schenken und für Sicherheit, Struktur und Beschäftigung sorgen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Eine aktive, lernfreudige American Staffordshire Terrier-Mischlingshündin, die noch viel entdecken und verstehen möchte, das ist Strela (drei Jahre). Sie wartet auf erfahrene Hundehalter, die ihr ein strukturiertes Zuhause mit klarer Führung, Geduld und ausreichend Auslastung bieten können. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Meerschweinchen Ringlotti (sechs Monate) wurde gemeinsam mit fünf Kaninchen – schutzlos umherlaufend – in einem Park gefunden. Offensichtlich wurden die armen Geschöpfe ausgesetzt. Sie warten nun im TierQuarTier Wien auf ein tolles neues Zuhause. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Lasko (zwei Jahre) ist ein lebhafter Wirbelwind, der voller Energie steckt und motiviert ist, Neues zu lernen. Zu Beginn zeigt sich der freundliche Rüde Fremden gegenüber ein wenig zurückhaltend, doch mit dem richtigen Leckerli ist das Eis schnell gebrochen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Grundsätzlich ist Hündin Mavis (sieben Jahre) freundlich. Allerdings benötigt die zurückhaltende Fellnase beim Kennenlernen von Fremden etwas Zeit, um sich in ihrem Tempo annähern zu können. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.