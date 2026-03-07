Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Max (acht Jahre) benötigt anfangs eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Andere Hunde mag er nicht – Social Walks sind jedoch möglich. Wasser ist sein Element. In seinem Zuhause benötigt er einen ruhigen Bereich, um zu entspannen. Er ist ungestüm, energiegeladen und stark – daher sucht er trainingsbereite Menschen, die ihm ein ruhiges, kinderloses Zuhause mit ausbruchsicherem Garten in reizarmer Gegend bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.