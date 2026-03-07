Prinzessin Michael von Kent in ernstem Zustand!

Die britische Königsfamilie sorgt sich um Prinzessin Michael of Kent (81). Wie aus aktuellen Berichten der „Daily Mail“ hervorgeht, hat die Ehefrau von Prinz Michael von Kent, einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II., einen schweren gesundheitlichen Rückschlag erlitten.
Die Prinzessin soll einen Schlaganfall erlitten haben, der sie laut Insider-Berichten „ans Bett gefesselt“ und stark geschwächt zurücklässt.
Seit Jahren gesundheitliche Probleme
Bereits in den letzten Jahren hatte die Prinzessin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter eine schwere Corona-Infektion im Jahr 2020, die zu anhaltenden Atembeschwerden und Müdigkeit (Long Covid) führte. 2024 brach sie sich bei einem Sturz beide Handgelenke.
Aufgrund ihres Zustands ist es unwahrscheinlich, dass die Prinzessin in naher Zukunft öffentliche Termine wahrnehmen kann. Ihr Ehemann, Prinz Michael, soll ihr in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.
Ein schillerndes & skandalöses Leben im Dienste der Krone
Princess Michael, geborene Marie Christine von Reibnitz, ist bekannt für ihre Karriere als Buchautorin und ihre gelegentlichen kontroversen, aber stets schillernden Auftritte innerhalb der „Firm“.
Besonders große Aufmerksamkeit erregte ein von ihr verursachter Skandal beim königlichen Weihnachtsessen 2017, als sie im Beisein von Prinz Harrys Verlobter Meghan Markle, deren Mutter Afroamerikanerin ist, eine sogenannte „Blackamoor“-Brosche trug – ein Schmuckstück, das wegen seiner Darstellung einer stilisierten afrikanischen Figur weithin als rassistisch empfunden wurde.
Gemeinsam mit ihrem Mann bewohnt sie ein Apartment im Kensington-Palast.
Eng mit Österreich verbunden
Trotz ihres britischen Titels ist Prinzessin Michael von Kent eng mit Österreich verbunden. Die als Baroness Marie‑Christine von Reibnitz geborene Adelige entstammt einer traditionsreichen österreichisch‑ungarischen Familie und verbrachte prägende Jahre ihrer Jugend in Österreich, wo sie auch einen Teil ihrer Schulzeit absolvierte. Ihre familiären Wurzeln reichen tief in den heimischen Hochadel: Ihre Großmutter mütterlicherseits war die österreichische Prinzessin Hedwig zu Windisch‑Graetz. 1978 heiratete die Katholikin Prinz Michael of Kent im Wiener Rathaus.
Durch die Hochzeit mit einer Katholikin verlor er zunächst seinen Platz in der britischen Thronfolge – eine direkte Folge des Act of Settlement von 1701, der Ehen mit Katholiken untersagte. Mit der Reform durch das Perth Agreement wurde diese Regel jedoch aufgehoben, sodass Prinz Michael seit dem 26. März 2015 wieder offiziell in der Thronfolge geführt wird.
Aus der Verbindung gingen zwei Kinder hervor: Lord Frederick Windsor (Jahrgang 1979) und Lady Gabriella Windsor (Jahrgang 1981). Beide gehören der Church of England an und bleiben damit ohne Einschränkung thronfolgeberechtigt.
