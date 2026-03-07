Prinzessin Michael von Kent in ernstem Zustand!

Die Prinzessin soll einen Schlaganfall erlitten haben, der sie laut Insider-Berichten „ans Bett gefesselt“ und stark geschwächt zurücklässt.

Seit Jahren gesundheitliche Probleme

Bereits in den letzten Jahren hatte die Prinzessin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter eine schwere Corona-Infektion im Jahr 2020, die zu anhaltenden Atembeschwerden und Müdigkeit (Long Covid) führte. 2024 brach sie sich bei einem Sturz beide Handgelenke.

Aufgrund ihres Zustands ist es unwahrscheinlich, dass die Prinzessin in naher Zukunft öffentliche Termine wahrnehmen kann. Ihr Ehemann, Prinz Michael, soll ihr in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.