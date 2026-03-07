Vorteilswelt
In Val di Fassa

Schrecksekunde um Ortlieb: Sturz und keine Punkte

Ski Alpin
07.03.2026 11:21
(Bild: Screenshot orf on)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schrecksekunde um Nina Ortlieb! Bei der zweiten Abfahrt in Val di Fassa stürzte die Vorarlbergerin und ging punktemäßig leer aus.

0 Kommentare

„Wenn jemand ein Lehr-Video braucht, wie man sich bei einem Sturz verhält, sollte er sich Nina Ortlieb anschauen“, sate ORF-Co-Kommentatorin Nici Schmidhofer auf Sendung. Tatsächlich war Ortliebs schulmäßiges Verhalten wohl das Beste an der Szene. Die Vorarlbergerin streckte sich, konnte Schlimeres und so eine Verletzung verhindern.

Lesen Sie auch:
Cornelia Hütter fuhr eine Super-Zeit. Zum Sieg reichte sie nicht.
Pirovano wieder top
Ein (!) Hundertstel fehlt Conny Hütter zum Sieg
07.03.2026

Unverletzt
Was ihren Ärger über den Ausfall womöglich zumindest ein bisserl schmälern wird. Ortlieb war schon im oberen Bereich das Malheur passiert. die Speed-Söezialistin legte sich zu Früh in die Kurve, verlor die Kontrolle und blieb am Tor hängen – Ausfall. Der Airbag ging auf, Ortlieb blieb unverletzt und stand wenig später schon wieder.

„Schlampigkeisfehler“
„Es war leider wieder ein Schlampigkeitsfehler“, sagte Ortlieb im ORF-Interview, die am Freitag gerade noch einen Sturz verhindert hatte: „Das ärgert mich, aber andererseits war es wirklich knapp, dass es brutal endet.“

Ski Alpin
07.03.2026 11:21
