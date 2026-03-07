Stockers Dilemma

EINERSEITS stand sein Amtsantritt bekanntlich unter keinem sonderlich guten Stern. Zuerst musste er als Lückenbüßer für seinen bei den ersten Dreier-Verhandlungen gescheiterten Vorgänger Karl Nehammer einspringen. Dann musste er mit dem von ihm noch kurz zuvor heftig beschimpften FPÖ-Chef Regierungsverhandlungen mit der offensichtlichen Vorgabe führen, diese auch scheitern zu lassen. Um schließlich selbst Kanzler einer zur Krisenbewältigung verdammten, a priori glücklosen Regierung zu werden.