Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mullah-Machtkampf?

Verwirrung um Entschuldigung von Irans Präsidenten

Außenpolitik
07.03.2026 12:01
Masoud Pezeshkian
Masoud Pezeshkian(Bild: AFP/Atta Kenare)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat mit einer Rede im Staatsfernsehen für Verwirrung gesorgt. Darin entschuldigte er sich für die Angriffe auf Nachbarländer und verkündete einen Stopp. Dennoch jagt ein Luftalarm den nächsten ...

0 Kommentare

Der iranische Präsident Pezeshkian kündigte eine Einschränkung der Angriffe auf andere Staaten in der Region an. Die Interimsführung des Iran habe am Freitag „beschlossen, dass keine weiteren Angriffe auf Nachbarländer ausgeführt und keine Raketen abgefeuert werden, es sei denn, ein Angriff auf den Iran geht von diesen Ländern aus“, sagte Pezeshkian in einer am Samstag im Staatsfernsehen übertragenen Rede.

Pezeshkian entschuldigte sich zudem „bei den Nachbarländern, die vom Iran angegriffen wurden“. Seit Kriegsbeginn wurden bei iranischen Angriffen in den Golfstaaten 13 Menschen getötet, darunter ein elfjähriges Mädchen in einem Wohngebiet in Kuwait.

„Diese Vorfälle waren das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten“, so Peseschkian. 

Allerdings: Auch am Samstag rollte eine iranische Angriffswelle auf die Golfstaaten zu. In Saudi-Arabien wurde ein großes Ölfeld ins Visier genommen, in Dubai musste der Flugbetrieb wegen eines Drohnen-Vorfalls unterbrochen werden und auch in Bahrain und Katar gab es Luftalarm.

Wer hat die Kontrolle?
Nun stellt sich die Frage, wer im Iran aktuell das Sagen hat. Lügt der Präsident? Hat er keine Kontrolle über die besonders radikalen Revolutionsgarden? Oder trifft beides zu? 

Die Infografik zeigt das Machtgefüge des Iran mit einer Übersicht zentraler politischer und militärischer Führungspositionen. Sie stellt die wichtigsten Akteure im Übergangsrat, in der Politik und in der Verteidigung dar. Mehrere Personen sind als getötet markiert, darunter der oberste geistliche Führer, der Verteidigungsminister, der Vorsitzende des nationalen Verteidigungsrats, der Kommandant der Revolutionsgarden und der Generalstabschef der Armee. Quelle: APA.

Die Ankündigung wurde umgehend von einem Sprecher der Streitkräfte stark relativiert. Angriffe auf US- und israelische Ziele würden fortgesetzt, hieß es. Jedes Land, das den Vereinigten Staaten von Amerika Stützpunkte zur Verfügung stellt, bleibe ein potenzielles Ziel.

Die widersprüchlichen Aussagen stiften Verwirrung über die wahren Absichten Teherans und untergraben die Glaubwürdigkeit des Präsidenten.

Lesen Sie auch:
Das US-Militär hat ein Kosten-Nutzen-Problem – vor allem bei der Luftabwehr.
Krieg wird Zahlenspiel
US-Angriff soll bereits Milliarden verbrennen
06.03.2026
„Wenn es möglich wäre“
Zypern drängt nach Drohnenangriffen in die NATO
06.03.2026
„Sind nicht im Krieg“
US-Kongress winkt ab: Trump hat jetzt freie Hand
06.03.2026

Die entscheidende Frage lautet: Was gilt als Provokation? Reicht die bloße Anwesenheit einer US-Basis – wie in fast allen Golfstaaten der Fall – für einen Angriff aus? Oder muss von dort aktiv angegriffen werden, wie es Pezeshkians Worte andeuten?

Iran greift weiter an
Diese Unklarheit offenbart einen tiefen Riss und Machtkampf zwischen der politischen Führung und den Hardlinern im Militär. Die aktuelle Praxis zeigt, dass Pezeshkian wohl nicht das letzte Wort hat. Der Iran greift weiterhin im gesamten Nahen Osten an. 

Nur bei einem Umstand scheint sich die Mullah-Führung einig. Mit Blick auf Israel und die USA gab sich Pezeshkian feindselig. „Die Feinde müssen ihren Wunsch nach der Kapitulation des iranischen Volkes mit ins Grab nehmen“, sagte der iranische Präsident.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.03.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.509 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
284.356 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
246.757 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2210 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
1595 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Innenpolitik
ÖGK erhöht Selbstbehalt, streicht aber Leistungen
1180 mal kommentiert
Die Österreichische Gesundheitskasse steht unter Spardruck – nun werden weitere Leistungen ...
Mehr Außenpolitik
Tag 8 im Nahost-Krieg
Verwirrung um Entschuldigung ++ Putin soll helfen
Krone Plus Logo
„Handelt nach Gefühl“
Trumps Geisterfahrt durch den Krieg und die Folgen
„Grausam und korrupt“
Wutrede bei Trauerfeier: Obama attackiert Trump!
Mullah-Machtkampf?
Verwirrung um Entschuldigung von Irans Präsidenten
Prüfen Anklagen
USA wollen noch härter gegen Kuba vorgehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf