Verwirrung um Entschuldigung von Irans Präsidenten

Der iranische Präsident Pezeshkian kündigte eine Einschränkung der Angriffe auf andere Staaten in der Region an. Die Interimsführung des Iran habe am Freitag „beschlossen, dass keine weiteren Angriffe auf Nachbarländer ausgeführt und keine Raketen abgefeuert werden, es sei denn, ein Angriff auf den Iran geht von diesen Ländern aus“, sagte Pezeshkian in einer am Samstag im Staatsfernsehen übertragenen Rede.