Zweite Abfahrt in Val di Fassa ab 10.45 Uhr LIVE

Die erste Abfahrt hat am Freitag Laura Pirovano gewonnen. Die 28-jährige Italienerin siegte 1/100 Sekunde vor der Deutschen Emma Aicher und 0,29 vor US-Olympiasiegerin Breezy Johnson. Cornelia Hütter landete auf der hart und kompakt präparierten „La Volata“ als beste Österreicherin an der fünften Stelle (+0,34), Ariane Rädler wurde Sechste (+0,36).