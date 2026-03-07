Zweite Abfahrt in Val di Fassa ab 10.45 Uhr LIVE

LIVE: Schon wieder ein Malheur um Antonelli
Heute steht die zweite Weltcupabfahrt in Val di Fassa am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die erste Abfahrt hat am Freitag Laura Pirovano gewonnen. Die 28-jährige Italienerin siegte 1/100 Sekunde vor der Deutschen Emma Aicher und 0,29 vor US-Olympiasiegerin Breezy Johnson. Cornelia Hütter landete auf der hart und kompakt präparierten „La Volata“ als beste Österreicherin an der fünften Stelle (+0,34), Ariane Rädler wurde Sechste (+0,36).
