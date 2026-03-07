Einsatzkräfte gingen bei Großübung an ihr Limit
Tirol und Salzburg
Gemeinsame Übung von Tiroler und Salzburger Landesbehörden und Blaulicht-Organisationen in Hochfilzen: Der Brand eines Helikopters und ein Lawinenabgang bildeten ein spektakuläres Szenario. 300 Teilnehmer standen zwei Tage lang im Einsatz, darunter viele ehrenamtlich!
Landeshauptmann Anton Mattle, Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Innenminister Gerhard Karner sowie Tirols Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair machten sich gestern vor Ort ein Bild von der gemeinsamen Katastrophenschutzübung „Olex.26“. „Je komplexer eine Krise, desto enger müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten“, waren sich die Landeshauptleute und Bundesminister Karner einig.
