Einsatzkräfte gingen bei Großübung an ihr Limit

Landeshauptmann Anton Mattle, Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Innenminister Gerhard Karner sowie Tirols Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair machten sich gestern vor Ort ein Bild von der gemeinsamen Katastrophenschutzübung „Olex.26“. „Je komplexer eine Krise, desto enger müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten“, waren sich die Landeshauptleute und Bundesminister Karner einig.