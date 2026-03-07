Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Abfahrt

Johannes Aigner rast zur nächsten Goldmedaille

Ski Alpin
07.03.2026 11:03
Johannes Aigner
Johannes Aigner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach Abfahrts-Gold für Veronika Aigner ist auch Bruder Johannes Aigner am Samstag bei den Paralympics zur Goldmedaille gerast.

0 Kommentare

Gleich zum offiziellen Auftakt der Paralympics Samstagfrüh in Italien hat es die ersten zwei Medaillen und auch gleich zwei Titel für Österreich gegeben. Alpinskiläuferin Veronika Aigner gewann mit ihrem neuen Guide Lilly Sammer auf der Tofana von Cortina ebenso in der sehbeeinträchtigten Klasse wie wenig später ihr Bruder Johannes Aigner mit Begleitfahrer Nico Haberl. Am Montag steht der Super-G auf dem Programm, die Paralympics gehen bis 15. März.

  „Ich glaube, wir können heute beruhigt schlafen gehen, weil die letzte Nacht war das nicht der Fall. Da sind wir mit 130 Puls im Bett gelegen“, sagte Aigner nach ihrem ersten paralympischen Abfahrtssieg. Silber ging unter den sieben Teilnehmerinnen an die Italienerinnen Chiara Mazzel/Nicola Cotti Cottini (+0,48 Sek.), Bronze an die Slowakinnen Alexandra Rexova/Sophia Polak (+4,90).

Veronika Aigner
Veronika Aigner(Bild: GEPA)

  „Wir haben das einfach schon von Anfang an im Gespür gehabt, dass das ein Lauf für uns ist. Auf der Tofana haben wir Gas gegeben, die Sprünge sind um einiges weiter gegangen. Wir haben voll riskiert und es hat sich ausgezahlt“, meinte die Niederösterreicherin Aigner, die nun dreifacher Paralympics-Champion ist.

Sammer sprang kurzfristig als Guide ein
Nach der verletzungsbedingten Absage von Schwester Elisabeth Aigner sprang die erst 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination kurzfristig als Guide für Veronika Aigner ein. „Ich bin beim ersten Abfahrtstraining meine allererste Abfahrt gefahren. Da habe ich brutal gezittert. Und dann ist es aber immer besser geworden. Schlafen habe ich gar nicht können“, berichtete die Tirolerin. „Aber heute am Start bin ich eigentlich dann ein bisschen lockerer gewesen. Es war einfach richtig lässig und so eine coole Erfahrung. Ich bin einfach dankbar, dass die Vroni mich als Guide genommen hat“, sagte Sammer nach ihrem ersten Paralympics-Sieg.

Lesen Sie auch:
Veronika Aigner jubelt über Gold.
Paralympics
Veronika Aigner sichert sich Gold in der Abfahrt
07.03.2026

Johannes Aigner setzte sich vor den Kanadiern Kalle Eriksson/Sierra Smith (+2,25 Sek.) und den Italienern Giacomo Bertagnolli/Andrea Ravelli (+2,56) durch. Unter den elf Teilnehmern gab es vier Ausfälle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
07.03.2026 11:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
286.382 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
284.183 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
245.737 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2208 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
1781 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Innenpolitik
ÖGK erhöht Selbstbehalt, streicht aber Leistungen
1179 mal kommentiert
Die Österreichische Gesundheitskasse steht unter Spardruck – nun werden weitere Leistungen ...
Mehr Ski Alpin
In der Abfahrt
Johannes Aigner rast zur nächsten Goldmedaille
Ski-Weltcup im Ticker
LIVE: Schrecksekunde! Nina Ortlieb gestürzt
Paralympics
Veronika Aigner sichert sich Gold in der Abfahrt
RTL in Kranjska Gora
Alles drin! Brennsteiner nur knapp hinter Braathen
Krone Plus Logo
Keine Odermatt-Party:
„Wollen das Rennen um die Kugel etwas verzögern“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf