Johannes Aigner rast zur nächsten Goldmedaille

Sammer sprang kurzfristig als Guide ein

Nach der verletzungsbedingten Absage von Schwester Elisabeth Aigner sprang die erst 16-jährige Sammer bei den Speedrennen und der Kombination kurzfristig als Guide für Veronika Aigner ein. „Ich bin beim ersten Abfahrtstraining meine allererste Abfahrt gefahren. Da habe ich brutal gezittert. Und dann ist es aber immer besser geworden. Schlafen habe ich gar nicht können“, berichtete die Tirolerin. „Aber heute am Start bin ich eigentlich dann ein bisschen lockerer gewesen. Es war einfach richtig lässig und so eine coole Erfahrung. Ich bin einfach dankbar, dass die Vroni mich als Guide genommen hat“, sagte Sammer nach ihrem ersten Paralympics-Sieg.