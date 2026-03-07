Celtics-Star Tatum feiert erfolgreiches Comeback

Basketball-Profi Jayson Tatum hat zehn Monate nach seiner schweren Verletzung sein Comeback in der NBA gegeben und mit den Boston Celtics einen Heimsieg gegen die Dallas Mavericks gefeiert. Nach überstandenem Riss der Achillessehne lieferte der wichtigste Celtics-Leistungsträger beim 120:100 im TD Garden 15 Punkte in einer noch ziemlich rostigen Vorstellung, in der seine ersten sechs Versuche allesamt den Korb verfehlten.
Zwischendurch verzeichnete er aber auch eine Serie von fünf Treffern. „Ich bin einfach dankbar, wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte Tatum, der zudem auf zwölf Rebounds und sieben Vorlagen kam.
Die Celtics sind Tabellenzweiter in der Eastern Conference und hoffen, Tatum in den verbleibenden 19 Hauptrundenspielen in Play-off-Form zu bekommen.
