Celtics-Star Tatum feiert erfolgreiches Comeback

Basketball-Profi Jayson Tatum hat zehn Monate nach seiner schweren Verletzung sein Comeback in der NBA gegeben und mit den Boston Celtics einen Heimsieg gegen die Dallas Mavericks gefeiert. Nach überstandenem Riss der Achillessehne lieferte der wichtigste Celtics-Leistungsträger beim 120:100 im TD Garden 15 Punkte in einer noch ziemlich rostigen Vorstellung, in der seine ersten sechs Versuche allesamt den Korb verfehlten.