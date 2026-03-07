So viele Lehrer machen zusätzlich noch Urlaub

SPÖ befürchtet noch längere Wartezeiten auf OPs
Kritik an Kooperation
Mit geradezu biblischem Hass verfolgt eine Mühlviertlerin eine Volksschullehrerin, weil diese es wagte, während der Schulzeit für eine Woche zu einem Sozialprojekt nach Sri Lanka zu fliegen. Wir wollten nun wissen, wie oft solche Urlaube außerhalb der Ferien stattfinden. Die Antwort der oberösterreichischen Bildungsdirektion verblüfft.
Die Pädagogin sitzt nun dort wegen des Iran-Kriegs fest. Das steigert die Wut der Denunziantin noch mehr, auch die „Krone“-Redaktion wird täglich mit neuen „Infos“ über die „Schulschwänzerin“ versorgt. Tatsächlich hatte die Lehrerin, wie berichtet, für ihren Ausflug auf die andere Seite der Erdkugel zuvor die Fehlstunden eingearbeitet.
