Rodler Steu und Kindl gewinnen bei Weltcup-Finale

Thomas Steu/Wolfgang Kindl haben beim Weltcupfinale der Kunstbahnrodler in Altenberg den Doppelsitzer-Bewerb für sich entschieden. Die Olympia-Silbermedaillengewinner siegten am Samstag nach Streckenrekord im ersten Lauf mit 0,126 Sekunden vor ihren Landsmännern Juri Gatt/Riccardo Schöpf und den Deutschen Toni Egger/Florian Müller (+0,150). Auf Platz fünf folgten Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,210). Die Olympiasieger Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (ITA) wurden Neunte.