„Grausam und korrupt“

Wutrede bei Trauerfeier: Obama attackiert Trump!

Außenpolitik
07.03.2026 12:10
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Trauerfeier für den Bürgerrechtler Jesse Jackson hat der frühere US-Präsident Barack Obama mit einer ungewöhnlich scharfen Rede für Aufsehen gesorgt. In einer emotionalen Ansprache kritisierte er die politische Entwicklung in den USA und griff dabei indirekt den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump an.  Das heutige Amerika sei von „Bigotterie, Korruption und Unehrlichkeit“ geprägt, erklärte er.

Die Zeremonie fand am Freitag in einer voll besetzten Kirche im Süden von Chicago statt. Während seiner Rede wurde Obama sichtlich emotional und kämpfte zeitweise mit den Tränen. „Wir leben in einer Zeit, in der es schwer sein kann, Hoffnung zu haben“, sagte der ehemalige Präsident vor der Gemeinde.

Jeden Tag neuer Angriff auf Demokratie
„Jeden Tag wachen wir auf, mit einem neuen Angriff auf unsere demokratischen Institutionen, einem weiteren Rückschlag für die Idee der Rechtsstaatlichkeit, einem Verstoß gegen den allgemeinen Anstand“, sagte Obama.

Ohne Trump in jedem Satz direkt zu nennen, ließ Obama keinen Zweifel daran, wen er für die ...
Ohne Trump in jedem Satz direkt zu nennen, ließ Obama keinen Zweifel daran, wen er für die politische Entwicklung verantwortlich macht. Das heutige Amerika sei von „Bigotterie, Korruption und Unehrlichkeit" geprägt, erklärte er.

„Grausamkeit und Korruption“
„Jeden Tag wird uns von denen in hohen Ämtern gesagt, wir sollen uns voreinander fürchten und uns gegenseitig angreifen, und dass einige Amerikaner mehr zählen als andere und einige überhaupt nicht.“ Wissenschaft und Fachwissen würden verunglimpft, während Unwissenheit, Unehrlichkeit, Grausamkeit und Korruption ungeahnte Belohnungen ernteten.

An der öffentlichen Veranstaltung in Chicago nahmen auch die früheren Präsidenten Joe Biden und Bill Clinton sowie die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris teil. Die Redner riefen die Hunderten Anwesenden der Gedenkfeier dazu auf, den Kampf Jacksons für Gleichheit und Gerechtigkeit fortzusetzen. Der im vergangenen Monat im Alter von 84 Jahren verstorbene Jesse Jackson hatte sich sein Leben lang für Wahlrecht und die Aufhebung der Rassentrennung in den USA eingesetzt und Millionen Amerikaner mobilisiert.

Auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sprach bei der Trauerfeier für den Bürgerrechtler.
Auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sprach bei der Trauerfeier für den Bürgerrechtler.(Bild: EPA/VICTOR HILITSKI)

Weißes Haus kritisiert Obama als „totale Schande“
US-Präsident Donald Trump nahm einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge wegen seines Terminkalenders nicht an der Gedenkfeier teil. Das Weiße Haus kritisierte Obama, als es um einen Kommentar zu dessen Äußerungen gebeten wurde. „Er ist eine totale Schande bei dem Schaden, den er diesem Land zugefügt hat, und die Geschichte wird nicht gut über ihn urteilen“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Steven Cheung.

