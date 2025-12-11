Disney steigt groß beim ChatGPT-Macher OpenAI ein

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney steigt mit einer Milliarde Dollar (859,6 Millionen Euro) bei dem auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Softwarehaus OpenAI ein.
Zudem sei eine Kooperation vereinbart worden, um Disneys Charaktere für das KI-Videowerkzeug Sora von OpenAI nutzbar zu machen, teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag mit. Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Lizenzvereinbarung kann Sora kurze, von Nutzern angeregte Videos für soziale Medien erstellen.
Dabei kann auf mehr als 200 Charaktere von Disney, Marvel, Pixar und Star Wars zurückgegriffen werden. Eine Auswahl der Videos solle zudem auf der Streaming-Plattform Disney+ – krone.at berichtete – verfügbar sein.
Mit der Vereinbarung wird Disney zu einem wichtigen Kunden des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, zu dessen wichtigsten Geldgebern der US-Softwareriese Microsoft zählt. Disney will die Programmierschnittstellen (APIs) von OpenAI nutzen, um neue Produkte und Werkzeuge zu entwickeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.