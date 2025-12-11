Vorteilswelt
KI-Video-Kooperation

Disney steigt groß beim ChatGPT-Macher OpenAI ein

Digital
11.12.2025 16:27
Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Lizenzvereinbarung soll Sora kurze, von Nutzern ...
Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Lizenzvereinbarung soll Sora kurze, von Nutzern angeregte Videos mit Disney-Charakteren für soziale Medien erstellen.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney steigt mit einer Milliarde Dollar (859,6 Millionen Euro) bei dem auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Softwarehaus OpenAI ein.

Zudem sei eine Kooperation vereinbart worden, um Disneys Charaktere für das KI-Videowerkzeug Sora von OpenAI nutzbar zu machen, teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag mit. Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Lizenzvereinbarung kann Sora kurze, von Nutzern angeregte Videos für soziale Medien erstellen.

Dabei kann auf mehr als 200 Charaktere von Disney, Marvel, Pixar und Star Wars zurückgegriffen werden. Eine Auswahl der Videos solle zudem auf der Streaming-Plattform Disney+ – krone.at berichtete – verfügbar sein.

Mit der Vereinbarung wird Disney zu einem wichtigen Kunden des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, zu dessen wichtigsten Geldgebern der US-Softwareriese Microsoft zählt. Disney will die Programmierschnittstellen (APIs) von OpenAI nutzen, um neue Produkte und Werkzeuge zu entwickeln.

