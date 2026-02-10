Ralf Schumacher und Partner Étienne heiraten

„Bitten um Respekt für Privatsphäre“

Auch in den Kommentaren findet sich viel Zuspruch. Mehr will das Paar aber nicht preisgeben. „Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, heißt es in dem Statement.