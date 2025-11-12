Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney

Wettstreit um Zeit und Aufmerksamkeit

Netflix bewegt sich nach eigenen Angaben auf die Marke von einer Milliarde Zuschauer weltweit zu. Marketingchefin Marian Lee sieht die Plattform jedoch in einem permanenten Wettbewerb um Aufmerksamkeit: mit Streamingrivalen, mit Plattformen wie Youtube und TikTok, mit Videospielen – kurzum mit jedem anderen Zeitvertreib. Die Lösung für sie ist, immer im Gespräch bleiben und sich von der Konkurrenz abheben. Wer das nicht mache, „ist in der Welt von heute tot“, sagt sie. Eine Hoffnung sei auch, dass Besucher, die eine Serie noch nicht gesehen haben, durch die Attraktionen vielleicht Lust darauf bekämen.