Start in Philadelphia

Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney

Digital
12.11.2025 10:11

Netflix tritt in die Fußstapfen von Unterhaltungsriesen wie Disney und eröffnet sein erstes Erlebniszentrum. Im ersten Netflix House in einem Vorort der US-Metropole Philadelphia gibt es unter anderem Escape-Rooms, Minigolf, einen Fanartikel-Shop, einen Kinosaal und ein Restaurant. Alle Erlebnisse sind mit dem Netflix-Programm verbunden.

0 Kommentare

So lehnen sich die Escape-Rooms an die Anime-Piratengeschichte „One Piece“ an, jede Minigolfstation ist einer anderen Serie gewidmet, von „Bridgerton“ bis „Stranger Things“. Die größte Fläche bekam „Wednesday“: Zum Start der zweiten Staffel des Addams-Family-Ablegers können die Besucher durch einen düsteren Jahrmarkt mit Minispielen schlendern und auch ein Rätsel lösen. Startpunkt ist ein recht aufwendiger Nachbau des Zimmers von Wednesday Addams im Außenseiterinternat Nevermore Academy. Außerdem gibt es VR-Erlebnisse, bei denen Nutzer mit Spezialbrillen und anderer Ausrüstung digital unter anderem in die Welten der Serien „Squid Game“ und „Stranger Things“ eintauchen können.

Wettstreit um Zeit und Aufmerksamkeit
Netflix bewegt sich nach eigenen Angaben auf die Marke von einer Milliarde Zuschauer weltweit zu. Marketingchefin Marian Lee sieht die Plattform jedoch in einem permanenten Wettbewerb um Aufmerksamkeit: mit Streamingrivalen, mit Plattformen wie Youtube und TikTok, mit Videospielen – kurzum mit jedem anderen Zeitvertreib. Die Lösung für sie ist, immer im Gespräch bleiben und sich von der Konkurrenz abheben. Wer das nicht mache, „ist in der Welt von heute tot“, sagt sie. Eine Hoffnung sei auch, dass Besucher, die eine Serie noch nicht gesehen haben, durch die Attraktionen vielleicht Lust darauf bekämen.

Die Netflix-Häuser - zwei weitere in den USA sind bereits angekündigt – sind als Teil dieser Strategie gedacht. Ein Ort, an dem Netflix eine Brücke vom Bildschirm in die Realität und für Fans die Welten seiner Serien und Filme erlebbar machen kann. Disney zeigt 75 Jahre nach der Eröffnung des ersten Parks in Kalifornien, wie viel Geld in der Idee stecken kann. Die Freizeitparks und Kreuzfahren des Konzerns erwirtschafteten in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres mehr als 27 Milliarden Dollar Umsatz und warfen einen operativen Gewinn von gut acht Milliarden Dollar ab.

Lesen Sie auch:
„A House of Dynamite“ zeigt die Fassungslosigkeit angesichts des drohenden nuklearen ...
Krone Plus Logo
„A House of Dynamite“
Atomkrieg: Ist neuer Netflix-Schocker realistisch?
31.10.2025
Endlose Möglichkeiten
Spiel wird Film: Netflix kauft Rechte an „Catan“
23.10.2025
Laut eigenen Angaben:
Netflix steuert auf eine Milliarde Zuschauer zu
22.10.2025

Netflix und der König von Preußen
Netflix fängt verglichen damit im Kleinformat an – und in einem nicht gerade glamourösen Umfeld. Das erste Netflix House zog auf zwei Etagen in eine frühere Kaufhausfläche in einem Einkaufszentrum ein. Es liegt nicht direkt in Philadelphia, sondern in einem kleinen Vorort mit dem Namen King of Prussia – „König von Preußen“, benannt nach einem Gasthaus aus dem 18. Jahrhundert.

Für die Entscheidung, welche Serien als Basis für Attraktionen in einem Netflix House taugen, greift der Dienst auf Zuschauerzahlen zurück. Dabei berücksichtige man auch, was am jeweiligen Standort populär sei, sagt Marketingchefin Lee. Wenn etwas nicht wie gedacht funktioniere, könne man umsteuern und eine Fläche anders belegen.

Bezahlen pro Attraktion
Der Aufwand, den Netflix rund um einzelne Titel im ersten Haus betrieb, ist unterschiedlich. Während der Wednesday-Jahrmarkt zum Teil Originalrequisiten von den Dreharbeiten enthält, gibt es etwa zur Serie „Bridgerton“ gerade einmal eine kleine Fotokulisse mit einem Thron und einem Rahmen aus Rosen.

Netflix entschloss sich, Tickets für einzelne Erlebnisse zu verkaufen, statt wie in Freizeitparks einmalig Eintritt zu nehmen. Am günstigsten ist Minigolf mit 15 Dollar pro Runde, die VR-Erlebnisse kosten 25 Dollar – und die Escape-Rooms und der Wednesday-Jahrmarkt, in denen man etwa eine Stunde verbringen dürfte, jeweils 39 Dollar. Zur internationalen Expansion gab es bisher keine Ankündigungen. Aber „vielleicht bald“, sagt Netflix-Managerin Lee dazu. Auf jeden Fall geht sie davon aus, dass es bei einem Erfolg der ersten Standorte weitere Netflix-Häuser geben wird, auch in anderen Ländern.

krone.tv

Start in Philadelphia
Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney
Krone Plus Logo
Test: Oppo Find X9 Pro
Wie gut ist das Hasselblad-Handy mit Mega-Akku?
Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Ein richtiges Klapprad ist das DYU D3F nicht, nur der Lenker lässt sich einklappen. Damit wird ...
Krone Plus Logo
DYU D3F am Prüfstand
Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?
