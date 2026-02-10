Vorteilswelt
Wegen Keronsinmangel

Tausende Touristen sind auf Kuba gestrandet

Ausland
10.02.2026 20:05
Am Flughafen in der kubanischen Hauptstadt Havanna bleiben die Flugzeuge vorerst am Boden.
Am Flughafen in der kubanischen Hauptstadt Havanna bleiben die Flugzeuge vorerst am Boden.(Bild: AFP/YAMIL LAGE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen der Ölblockade der USA gegen das sozialistische Kuba sind Tausende Touristen auf der karibischen Insel gestrandet. Das Kerosin ist knapp – ab Dienstag war es nicht mehr möglich, Flugzeuge zu betanken, wie die Regierung erklärte. Neben kanadischen sind auch viele deutsche Urlauber betroffen.

0 Kommentare

Der Großteil der Touristen, die ihren Urlaub gerne auf Kuba verbringen, stammen aus Kanada. Die Fluglinie Air Canada erklärte, dass es vorerst ihre Flüge auf die Insel einstellen muss. Vorerst werden nur noch leere Maschinen von Air Canada nach Kuba fliegen, um rund 3000 Kunden gemäß dem regulären Flugplan aus dem Land zu bringen.

„Air Canada wird die Situation weiterhin beobachten, um zu einem späteren Zeitpunkt eine angemessene Wiederaufnahme des normalen Flugbetriebs nach Kuba zu beschließen“, teilte die Airline mit.

Am Montag waren landesweit die Tankstellen auf Kuba geschlossen – es waren deutlich weniger ...
Am Montag waren landesweit die Tankstellen auf Kuba geschlossen – es waren deutlich weniger Autos auf den Straßen unterwegs.(Bild: AFP/YAMIL LAGE)

Auch viele Deutsche sitzen auf der Karibikinsel fest. Wie das Touristikunternehmen Dertour berichtete, sei eine „niedrige dreistellige Zahl“ von Gästen“ betroffen. Das deutsche Auswärtige Amt rät aktuell von nicht notwendigen Reisen nach Kuba ab.

Auch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA warnte vor einem Mangel an Kerosin am Flughafen der kubanischen Hauptstadt Havanna. Weitere Airlines haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen – ohne die Flüge komplett einzustellen. So plant etwa Air Europa, in der benachbarten Dominikanischen Republik zwischenzulanden, um aufzutanken, wie die spanische Zeitung „El País“ berichtete. Iberia bietet Rückerstattung und Umtausch von Flugtickets an – sowie auch Air Canada.

Washington übt seit Wochen erheblichen Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus. Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da US-Präsident Donald Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump auch mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten. Mexiko, zuletzt Kubas größter Ölversorger, stellte seine Lieferungen ein. Für Kubas stark angeschlagene Wirtschaft ist das Ölembargo ein harter Schlag.

