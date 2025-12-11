Wann es zuletzt weiße Weihnachten gab …

In den tiefen Lagen Österreichs gibt es bereits seit Jahren kaum noch weiße Weihnachten. Und das wird wohl auch so bleiben, denn laut einer aktuellen Auswertung der Geosphere Austria gab es zuletzt 2010 (!) in mehreren Bundesländern gleichzeitig Schnee am 24. Dezember – darunter Bregenz, Salzburg, Linz, Wien, Graz und Klagenfurt. Durch die Klimaerwärmung werden Schneeflocken im Dezember immer seltener.