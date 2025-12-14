Meloni gegen Vollschleier in Öffentlichkeit

Wie berichtet, hatte Österreichs Nationalrat am Donnerstag das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige in Schulen mit großer Mehrheit beschlossen. Nur die Grünen stimmten dagegen und argumentierten damit, dass das Gesetz verfassungswidrig sei. Die Islamische Glaubensgemeinschaft sieht das ebenfalls so und will sich an den Verfassungsgerichtshof wenden. Die Freiheitlichen vermissen ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen.