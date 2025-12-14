Ex-Miss zeigt Promi-Wirt an! Polizei bei Martin Ho

Martin Hos Anwalt schildert ganz andere Geschichte

Auf „Krone“-Nachfrage schildert Hos Anwalt Nikolaus Rast freilich eine ganz andere Geschichte: „Sie hat ihn mit einer Plastikflasche beworfen, das Ganze ist eine Intrige.“ Hintergrund sei, dass sich die Frau bessere Karten beim Obsorgeverfahren für die Tochter sichern wollte. „Wir sehen den Ermittlungen gelassen entgegen“, gibt sich der Promi-Jurist für seinen Mandanten entspannt. Jetzt ist – wieder einmal - die Staatsanwaltschaft am Zug.