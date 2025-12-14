Angriff auf Attentäter
Hamas bestätigt Tod von Drahtzieher des Massakers
Die Palästinenserorganisation Hamas hat den Tod ihres ranghohen Kommandanten Raed Saad bestätigt. Er sei bei einem israelischen Angriff am Samstag ums Leben gekommen, sagte Hamas-Anführer Khalil al-Hayya. Saad galt als einer der Drahtzieher des Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023.
Dabei wurden nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet und 251 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Von den Geiseln kehrte nur ein Teil lebend nach Israel zurück. Ein Vertreter des Militärs sagte, dass Saad geholfen habe, das Waffenproduktionsnetzwerk der Organisation aufzubauen. Er sei nach Izz al-Din al-Haddad der zweite Mann im bewaffneten Teil der radikalen Palästinenserorganisation gewesen.
Am Samstag kam der Kommandant bei einem Luftangriff auf ein Fahrzeug in Gaza-Stadt ums Leben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz sagten, dass es sich um eine Reaktion auf einen Anschlag der Hamas handle, bei dem zwei Streitkräfte durch einen Sprengsatz verletzt worden seien. Laut der palästinensischen Gesundheitsbehörde wurde bei dem Angriff auf das Auto nicht nur Saad getötet. Es habe insgesamt fünf Todesopfer und mindestens 25 Verletzte gegeben, hieß es.
386 Tote trotz Waffenruhe
Seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wurden mindestens 386 Menschen bei israelischen Angriffen getötet, Israel gibt an, dass drei seiner Soldaten ums Leben kamen. Nach Saad soll jetzt bereits das nächste ranghohe Hamas-Mitglied getötet worden sein. Ahmad Zamzam, Offizier in der internen Sicherheitsbehörde der Hamas, sei im Flüchtlingsviertel Al-Maghasi getötet worden, teilte das palästinensische Innenministerium mit. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte jedoch, der Vorfall sei dem Militär „nicht bekannt“. Zunächst war spekuliert worden, dass der Offizier auch von palästinensischen Angreifern getötet worden sein könnte.
