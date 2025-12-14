Hamas bestätigt Tod von Drahtzieher des Massakers

386 Tote trotz Waffenruhe

Seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wurden mindestens 386 Menschen bei israelischen Angriffen getötet, Israel gibt an, dass drei seiner Soldaten ums Leben kamen. Nach Saad soll jetzt bereits das nächste ranghohe Hamas-Mitglied getötet worden sein. Ahmad Zamzam, Offizier in der internen Sicherheitsbehörde der Hamas, sei im Flüchtlingsviertel Al-Maghasi getötet worden, teilte das palästinensische Innenministerium mit. Eine Sprecherin der israelischen Armee sagte jedoch, der Vorfall sei dem Militär „nicht bekannt“. Zunächst war spekuliert worden, dass der Offizier auch von palästinensischen Angreifern getötet worden sein könnte.