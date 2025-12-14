Vermeulen in Davos abgeschlagen 50.

Nach Topergebnissen im europäischen Norden hat Mika Vermeulen das 10-km-Einzelstartrennen in der Skating-Technik in Davos verpatzt. Der Steirer landete am Sonntag nur auf Platz 50, 1:46 Minuten hinter Sieger Einar Hedegart.
Der Ex-Biathlet führte erneut eine norwegische Phalanx mit sieben Läufern unter den Top acht an. Seine Landsleute Harald Östberg Amundsen und Mattis Stenshagen standen mit ihm auf dem Podest. Der Gesamtführende Johannes Hösflot Kläbo wurde Vierter.
Korostelew 25.
Drei russische und sechs belarussische Athletinnen und Athleten hatten zuletzt von der FIS die Freigabe erhalten, unter neutraler Flagge an Quali-Wettkämpfen für die Olympischen Winterspiele 2026 zu starten. Unter den Langläufern stand Sawjeli Korostelew auf der Liste, er beendete das Rennen in Davos auf Platz 25.
